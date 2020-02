Amadeus chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Amadeus è un conduttore televisivo di 57 anni. Lui è nato a Ravenna, in Emilia Romagna, il 4 settembre 1962 sotto il segno della Vergine, è alto 183 centimetri e pesa circa 80 kg. I suoi genitori, Antonella e Corrado, sono originari di Palermo ma in seguito, per motivi di lavoro, si trasferiscono a Verona.

Fin da piccolo ha una grande passione per i cavalli e l’equitazione, inoltre è un grande tifoso dell’Inter infatti chiama suo figlio José in onore dell’allenatore José Mourinho. Ha sempre voluto fare il presentatore, lo ha svelato durante un’intervista rilasciata per al Corriere della Sera. In quell’occasione ha raccontato che durante l’esame di maturità ha chiaramente detto alla commissione che non avrebbe mai voluto fare il geometra, ma doveva prendere il diploma per fare un regalo ai suoi genitori. Ma scopriamo qualcosa di più sulla sua vita.

Nome: Amedeo Umberto Rita Sebastiani

Nome d’arte: Amadeus

Età: 57 anni

Data di nascita: 4 settembre 1962

Luogo di nascita: Ravenna

Segno zodiacale: Vergine

Professione: Conduttore Televisivo, disc jockey

Altezza: 183 cm

Peso: 80 kg

Account social: Instagram

Amadeus: Instagram

Amadeus è molto attivo sui social. Il suo account Instagram è seguito da 206mila persone e conta solo 840 post. Ama condividere principalmente selfie, scatti insieme ai suoi amici e colleghi di lavori, sono presenti anche foto di sua moglie e che riguardano la sua carriera e le sue più gradi passioni.

Sui social è possibile trovare numerosi profili con il medesimo nome ma il suo account ufficiale è questo qui. Su Twitter e su Facebook non sembra avere nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o fanpage create da diversi utenti.

Amadeus: vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che ha avuto una relazione con Marisa Di Martino con la quale ha avuto la sua prima figlia, Alice. Successivamente 2003 ha una storia con Giovanna Civitillo, ballerina nel programma L’Eredità. Il 18 gennaio 2009 è nato il figlio José Continua e nello stesso anno di due sono convolati a nozze, ed ha colto l’occasione per ringraziarla.

La sua compagna, infatti, rinunciò a “L’eredità” per seguirlo: “Voglio dirti sinceramente grazie. Lei quando era a L’Eredità, alla Scossa, era all’apice. Quando decisi di lasciare L’Eredità mi consigliò di non farlo, ma io non le diedi retta. Avevo voglia di cambiare, ero inquieto. Oggi non lo sono più. Le dissi però di restare a L’Eredità, ma lei mi rispose: ‘Vengo con te, nel bene o nel male’”.

10 anni più tardi, nel 2019, la coppia si sposa secondo il rito religioso a Roma. Hanno dovuto aspettare tanto poiché Amadeus ha dovuto aspettare l’annullamento del precedente matrimonio.

Amadeus: carriera

Per quanto riguarda la carriera di Amadeus sappiamo che esordisce a Radio Deejay sin dalla nascita dell’emittente, prima a carattere privato poi nazionale dove ha modo di conoscere Fiorello, Jovanotti e Marco Baldini, che diventeranno suoi grandi amici. Nel 1982 arriva in Rai dove conduce La formula vincente perö poi si trasferisce a Mediaset per condurre il varietà musicale DeeJay Television.

Dopo alcuni anni lascia definitivamente la radio per dedicarsi alla televisione tuttavia tornera a RTL 102.5, nel 2008 per restarvi sino al 2017. Dal 1993 al 95 conduce, per tre anni consecutivi, il Festivalbar.

Per quanto riguarda la televisione conduce Buona Domenica su Canale 5 e nel 1999 Domenica in su Rai 1. A questi seguono la conduzioni altri programmai quali Trenta ore per la vita, Matricole e Meteore. Sempre nel ‘99 passa definitivamente il passaggio in casa Rai.

In questo periodo conduce Quiz Show a Azzardo, L’Eredità (di cui è ideatore) e Domenica In: “Lasciare L’Eredità per tornare a Mediaset? No, non lo rifarei. Anzi, da quell’esperienza ho imparato che non lascerò mai più nulla, o mi cacciano o resto al mio posto. Ho maturato questa consapevolezza dopo quella scelta che col senno di poi si è rivelata sbagliata. Lasciai L’Eredità perché sono amante del cambiamento e perché non sono uno di quelli che si inchioda su una poltrona senza mettersi più in discussione. Penso non sia rispettoso nei confronti di se stessi e del pubblico. A volte questo spirito mi ha fatto andare incontro ad alcuni errori che ho pagato sulla mia pelle.”

Dal 2014 al 2017, Amadeus è alla conduzione, in prima serata su Rai 1, di Reazione a catena-L’intesa vincente. Lo troviamo anche in Stasera tutto è possibile e successivamente eredita I Soliti Ignoti, dopo la morte di Fabrizio Frizzi. Nel 2020 è alla conduzione del Festival di Sanremo