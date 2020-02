Continuare a preparare un buon caffè include senz’altro una accurata pulizia della moca. In molte credono ancora che la moka non si debba lavare ma è giunto il momento di sfatare questo mito. Ecco perché devi lavare la moka. Qui tutti i consigli per igienizzarla.

Per le amanti del caffè la moka in casa è davvero un elemento essenziale. Molte continuano a non lavare come si dovrebbe per paura di intaccare il gusto che andrà poi ad avere il caffè. Niente di più sbagliato. Va lavata eccome! Ecco perché bisogna lavare la moka. Scopri come fare.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Dunque, si lava o no?

In realtà quello che non sappiamo è che ostinati residui di calcare possono andare ad incastrarsi nella nostra macchina del caffè e talvolta questi, non sono totalmente visibili. La giusta regola sarebbe quella di pulirla a fondo almeno una volta al mese in tutte le sue componenti. Smontare la macchina del caffè è quindi la prima cosa da fare. Ovviamente non tutte sono fatte del medesimo materiale, alcune sono di allumino, altre in acciaio. Per le prime, quelle in alluminio, sarà necessario un trattamento molto semplice, un ammollo in acqua e aceto. Per le seconde, fatte di acciaio possiamo aggiungere all’acqua calda l’acido citrico.

Leggi anche >>>

Lavare la moka con prodotti naturali

Per una pulizia profonda possiamo usare il bicarbonato. Bisogna procedere mettendo, dove siete solite mettere l’acqua, un cucchiaino di bicarbonato. Ripete questa operazione anche nel filtro. Dopo di che passate sotto acqua corrente e fate un primo caffè a vuoto.

Per lavare la macchina del caffè solo esternamente usate aceto e bicarbonato. Con una spugna da cucina ben imbevuta di acqua calda bicarbonato e aceto, una miscela. Passatela bene su tutta la struttura della macchina.

La moka va lavata. Questo, per evitare che i grassi che fuoriescono nella preparazione del caffè vadano a stagnarsi all’interno. Se non verranno rimossi accuratamente daranno il via ad un processo di ossidazione che porterà conseguentemente a sapore e odore di rancido.