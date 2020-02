Diodato | chi è? Età, carriera, vita privata e collaborazioni

Diodato chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Antonio Diodato in arte utilizza solo il suo cognome Diodato, nasce ad Aosta nel 1981 ma cresce in Puglia, precisamente a Taranto. Si trasferisce a Roma per intraprendere carriera università al DAMS di Roma con indirizzo Cinema. Le sue primissime esperienze musicali non appartengono però al territorio italiano, nascono infatti in Svezia.

Nome d’arte: Diodato

Diodato Nome: Antonio Diodato

Antonio Diodato Età: 38

38 Data di nascita: 30 agosto 1981

30 agosto 1981 Luogo di nascita: Aosta

Aosta Segno zodiacale: Vergine

Vergine Titolo di studio: Laureato al Dams di Roma in Cinema

Laureato al Dams di Roma in Cinema Professione: cantautore italiano

cantautore italiano Altezza: non disponible

non disponible Peso: non disponibile

non disponibile Account social: Instagram , Facebook , Twitter

, , Sito Web: diodatomusic.it

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Carriera artistica e collaborazioni

Come dicevamo i suoi primissimi lavori non sono italiano, nascono in Svezia. Collabora con dj svedesi come Sebastian Ingrosso e Steve Angello che in seguito formeranno poi il gruppo Swedish House Mafia. il 2013 è l’anno dalla produzione di Niccolò Fabi, incide l’album E forse sono pazzo. Nel frattempo il video del brano Ubriaco viene selezionato da MTV Generation.

Dopo l’esibizione al concerto del Primo Maggio a Taranto, Diodato si presta alla realizzazione della colonna sonora del film di Daniele Luchetti Anni felici e interpreta il brano di Fabrizio De André Amore che vieni, amore che vai.

Dopo aver partecipato per la prima volta a Sanremo nel 2014 con il brano Babibonia, nel 2016 collabora con Daniele Silvestri alla realizzazione di Alla fine e Pochi giorni, il quale lo chiama a partecipare a varie tappe dell’Acrobati Tour.

Diodato sarà uno dei concorrenti del Festival di Sanremo 2018, accompagnato da Roy Paci.

Diodato | Che vita meravigliosa Sanremo 2020

La canzone è stata prodotta da Tommaso Colliva ed è una delle colonne sonore del film La dea fortunata di Ferzan Ozpetek, che vede protagonisti Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca. Riportiamo di seguito uno stralcio di un’esternazione di Diodato riportato su Rockol.it

Crescendo, è cresciuta anche lei. I suoi odori, le sue immagini, le sue interminabili montagne russe, il vuoto nello stomaco, le sofferenze, la gioia, le incredibili coincidenze, l’amore, il dolore, questo mare incommensurabile di sensazioni è ciò che mi nutre, ciò che mi fa sentire vivo. Ed è questo che ho provato a raccontare, a racchiudere in questa canzone, nel disperato tentativo di fermare ciò che non si ferma mai. Volevo puzzasse di vissuto. Volevo ci fosse dentro la mia fame di lei.

Vita privata | Diodato e Levante

Nella settimana sanremese si ritroveranno sullo stesso palco Diodato e Levante. I due, ex fidanzati, pare non abbiano alcun tipo di disagio. La cantautrice afferma di essere in ottimi rapporti con il proprio ex. Levante si apre in un’intervista del settimanale Chi

Non solo ci siamo scritti in questo periodo, ma ci siamo anche visti a settembre e di recente. La sua presenza, in un certo qual modo, mi fa stare più tranquilla e le guerra non hanno mai fatto per noi

Fonte (Instagram Chi)

La storia durata dal 2017 al 2019 pare sia stata destinata a finire. I due, nel mentre, hanno sempre agito nell’ombra, poche notizie e pochi pettegolezzi in merito. Oggi, nella vita della bella siciliana c’è un nuovo amore.