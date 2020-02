Astrologia: ecco che tipo di mamma sei o saresti in base al tuo segno zodiacale. Il parere delle stelle.

Essere mamma è una condizione speciale e al contempo difficile da spiegare. Che si sia madre biologicamente o tramite adozione, quando un figlio arriva il mondo intorno è destinato a cambiare e a mostrare una nuova parte di se che fino a quel momento era rimasta sopita. Se da sole si è in un modo che tende già a modificarsi quando si trova la persona con la quale condividere la propria vita, l’arrivo di un bambino porta ad una sorta di evoluzione che innesca tutta una serie di meccanismi che fanno di una donna una mamma.

Perché essere mamma significa accogliere una nuova vita, diventarne responsabile e iniziare a pensare e a ragionare proiettate non solo sull’altro (in questo caso il figlio) ma anche sul suo futuro. Ovviamente, i cambiamenti ai quali si va incontro dipendono da tutta una serie di fattori intimamente legati al proprio percorso di vita, al carattere, alle esperienze vissute e persino all’indole del proprio figlio. C’è però un aspetto altrettanto importante che non andrebbe mai sottovalutato ed è dato dall’incidenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Oggi, quindi, dopo aver visto in cosa è fortunato ogni segno dello zodiaco e quali sono i segni che presto si vorranno più bene, scopriremo che tipo di mamma siamo o potremmo essere in base all’influenza che le stelle hanno su di noi. Trattandosi di un aspetto legato al modo di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente.

Astrologia: che tipo di mamma si nasconde in te? Ecco la risposta delle stelle

Ariete – La mamma lottatrice

Come mamma sei sicuramente una che sa il fatto suo e che cerca di trasmettere ai propri figli tutti gli strumenti indispensabili per farsi avanti nella vita. Consapevole più che mai che per avere successo bisogna avanzare con fare spedito, tendi quindi ad essere un po’ pressante, cercando di creare quante più situazioni possibili per mettere alla prova i tuoi figli. Un modo di fare che può risultare stancante, specie per bambini ancora piccoli e non pronti ad affrontare il mondo. Dal tuo canto, però, c’è da dire che sai sempre come trovare le parole giuste per spronare a far meglio e per insegnare a puntare sempre in alto in modo da ottenere sempre qualcosa di buono.

Toro – La mamma iper protettiva

Come mamma sei super protettiva e sempre attenta alle esigenze dei tuoi figli che metterai al primo posto sin dal primo istante. Ciò significa che nella tua routine, solitamente ben organizzata, inserirai anche tutto ciò che riguarda il loro benessere a partire da come vestirli e nutrirli fino a tutte le possibilità esistenti. La ricerca, quando si tratta del loro benessere, non è mai troppa e, sempre pronta a sperimentare cose nuove, sai sicuramente come trovare tecniche sempre diverse per assicurare loro una vita serena e il più possibile sana. Certo, a volte tanto istinto di protezione tende a diventare come una gabbia dorata ma con la tua intelligenza saprai sopperire anche questo. Sempre ammesso che tu sia disposta a notare la cosa e a trattarla di conseguenza.

Gemelli – La mamma imprevedibile

Come tipico del tuo segno zodiacale, anche come mamma sei difficile da decifrare per via del tuo modo duale di vivere e percepire le cose. Se da un lato cerchi di trasmettere tutto l’amore che puoi, dall’altro risulti infatti a tratti imprevedibile per via del tuo cambiare costantemente umore e non solo. Quando hai a che fare con i tuoi figli tendi infatti ad impartire loro delle lezioni importanti che giungono però più complicare per via delle tante sfaccettature che ti contraddistinguono. Niente paura, però, seppur all’inizio possa risultare difficile, questo tuo modo di fare li renderà liberi pensatori, in grado di cavarsela anche nelle situazioni più difficili che si spera, ovviamente, non giungano mai ma che fa bene sapere non risulteranno mai insormontabili.

Leggi anche -> Astrologia: ecco perché non ti vuoi bene in base al tuo segno zodiacale

Cancro – La mamma chioccia

Questa figura è tipicamente ispirata a chi come te è nato sotto il segno del Cancro e questo perché l’unica via che conosci è quella di controllare ogni aspetto della vita dei tuoi figli e tutto al solo scopo di proteggerli. Purtroppo ciò che per te è puro istinto materno, per loro può arrivare come un tentativo di soffocarli o di spingerli a restare come sono, senza mai progredire. Per far si che ciò non avvenga dovrai quindi imparare a farti un po’ da parte, assecondando il loro bisogno di libertà anche quando la cosa fa male. Solo così potrai renderli forti ed in grado di affrontare il mondo.

Leone – La mamma orgogliosa

Desiderosa come sei di attenzioni, è indubbio che quando diventi mamma tendi a riflettere questo tuo modo di essere nei tuoi figli, mettendoli sempre al centro dell’attenzione al fine di potertene vantare con chiunque capiti sulla tua strada. Questo tuo essere orgogliosa, se da un lato ha l’aspetto positivo di dare loro una buona dose di autostima, dall’altro rischia di farli sentire sotto pressione, specie andando avanti negli anni. È importante quindi fargli conoscere anche il fallimento e la possibilità di usarlo come punto di partenza per i successi futuri, sapendo che al di là dei risultati, l’amore di chi sta loro accanto resterà sempre immutato.

Vergine – La mamma generale

Le tua capacità organizzative, quando diventi mamma, si fanno se possibile ancor più efficienti, diventando un mezzo di controllo che usi per la gestione dei tuoi figli. Se all’inizio ciò è utile per dare loro un metodo da seguire, dall’altro può rappresentare un problema diventando una fonte di stress senza pari. Per questo motivo, dovresti imparare ad usare le tue qualità per semplificare loro la vita, senza però pretendere che ti imitino o che seguano il tuo modo di pensare e di agire. Solo così potranno crescere sereni e rilassati, diventando artefici del loro destino e tutto senza sentirsi forzati ad intraprendere un percorso piuttosto che un altro.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Clicca su sucessivo