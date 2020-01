Toast arrotolato al forno | La ricetta per chi non ha solo 10 minuti di tempo a disposizione ma non vuole rinunciare ad un piatto unico e proteico. Ingredienti e procedimento super veloci

Con la vita frenetica che oggigiorno si ha, il tempo a nostra disposizione per cucinare succulenti pranzetti non sempre c’è. Ma come fare per non rinunciare al gusto anche se si hanno solo 10 minuti di tempo a disposizione? Ecco la scelta perfetta per te: il Toast arrotolato al forno, una ricetta unica nella sua semplicità e super veloce, 5 minuti per la preparazione e 5 minuti nel forno per un risultato da chef. Pochi ingredienti, semplici e di facile reperibilità. Poco tempo per un risultato che rimarrà nel tempo. Il Toast arrotolato al forno sarà la tua idea dell’ultimo momento che metterà d’accordo tutta la famiglia perché è perfetta per i bambini ma anche per voi grandi. Insomma, un modo alternativo per mangiare un piatto unico preparandolo in pochi minuti. Tra l’altro, questo toast può essere anche “usato” come antipasto per una cena a casa con amici o parenti. Un finger food speciale e buonissimo. Allora, non perdiamo altro tempo, eccovi gli ingredienti che vi serviranno e il procedimento per creare il vostro Toast arrotolato al forno!

Toast arrotolato al forno | La ricetta per chi ha solo 10 minuti

Siete in ritardo con pranzo o cena? Voglia di qualcosa di super sfizioso senza lavorare troppo? Il toast arrotolato fa al caso vostro. Si prepara in 5 minuti, altri 5 di forno e il gioco fatto. Ricco di prosciutto e formaggio, il toast arrotolato al forno ha una crosticina croccante e un cuore filante e morbido che lo rende davvero irresistibile. Rendetelo ancora più goloso arricchendolo con funghetti, verdure alla piastra, o radicchio. A seconda dei vostri gusti, potete usare tutti gli ingredienti che più vi aggradano e che avete a disposizione nella vostra dispensa. Via libera alla fantasia! Ma per ora, scopriamo la ricetta classica del toast arrotolato al forno. Ecco cosa vi servirà:

Ingredienti (per 4 persone)

4 fette lunghe di pane per tramezzini

100 g Prosciutto cotto o fesa di tacchino ( a voi la scelta preferita)

400 g scamorza (a fette) o caciocavallo

Olio extravergine di oliva q.b.

Toast arrotolato al forno | Procedimento

Una volta che avrete a vostra disposizione tutti gli ingredienti, potete procedere con l’assemblare il tutto in un meraviglioso piatto unico! Ecco come procedere:

Cominciamo stendendo il pancarrè con il mattarello.

Prendete quelle strisce lunghe lunghe, ma se non le trovate potete metterne una di seguito all’altra.

Adagiamo su ogni fetta prosciutto e formaggio e arrotoliamo ponendolo in una pirofila con l’apertura verso il basso per non far aprire il rotolo.

Condiamo con un filo d’olio extravergine d’oliva e inforniamo a 220° a forno ventilato per circa 5 minuti finché non compare una crosticina croccante sulla superficie

Serviamo ben caldo il toast arrotolato, presentandolo intero o tagliandolo a fette.

Come stendere il pancarrè con il mattarello | VIDEO

Per poter avere un ottimo risultato per il vostro toast arrotolato al forno è indispensabile saper stendere il pancarrè. Se non sapete come fare, seguite le indicazioni riportate nel video dove si spiegherà la procedura corretta!