Riki| chi è? Età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Riki chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e la vita privata dell’ex vincitore della sezione canto di Amici di Maria De Filippi

Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, è un cantate italiano che si è fatto conoscere al grande pubblico grazie alla sua partecipazione, nel 2016, ad Amici di Maria De Filippi.

Pur non vincendo quell’edizione, dove a trionfare fu il suo migliore amico e ballerino Andreas Muller, Riccardo vinse per la sezione canto.

Marcuzzo è nato a Segrate, il 4 febbraio nel 1992. Ha due fratelli, Luca e Francesca, e fin da piccolo ha dimostrato uno spiccato interesse per il mondo della musica. Tant’è che subito dopo essersi diplomato, decide di intraprendere un percorso universitario in grado di permettergli di realizzare il suo sogno: quello di diventare un cantante di successo.

Riccardo Marcuzzo, fin da piccolo, inizia a scrivere i testi delle sue canzoni. Prendendo ispirazione da artisti dal calibro di Tiziano Ferro, Cesare Cremonini e l’indimenticato Lucio Battisti.

Nome d’arte: Riki

Nome: Riccardo Marcuzzo

Età: 27 anni

Data di nascita: 04/02/92

Luogo di nascita: Segrate

Segno zodiacale: Acquario

Professione: Cantante

Altezza: 175 cm

Peso: 65 kg

Account social: Instagram, Facebook, Youtube, Sito web.

Riki carriera: com’è iniziata la sua scalata al successo

Nel 2016, Riki entra a far parte del cast di Amici di Maria De Filippi. Il talent show di canale 5, in pochi mesi, riesce a farlo amare dal grande pubblico che gli permette di raggiungere la sua prima numero uno con Perdo le parole, il suo album di debutto.

Il successo continua anche oltre oceano. Riccardo Marcuzzo, con l’aiuto di Francesco Facchinetti, suo agente, riesce a conquistare anche le vette delle classifiche straniere. Grazie alle collaborazioni musicali con la boy band CNCO e Reik, il cantante conquista il cuore anche del pubblico sud americano. Ma Marcuzzo ci riprova con l’Italia, prendendo parte all’edizione 2020 del Festival di Sanremo.

Lo sappiamo entrambi è il brano che vedrà Riki a Sanremo 2020.

Riki è fidanzato? La sua vita sentimentale

La vita sentimentale di Riccardo Marcuzzo è stata decisamente molto intensa. Agli inizi della sua carriera, tanto ha fatto parlare il suo flirt con Aurora Ramazzotti. A cui il cantante avrebbe dedicato il pezzo Sei mia.

Dopo la breve relazione con la figlia di Michelle Hunziker, a Riccardo sono stati attribuiti vari flirt con modelle e influencer, come ad esempio Ginevra Lambruschi ed Ella Ayalon. Attualmente è impegnato con Sara Gotti. La loro storia dura da ben due anni. Sara è una studentessa di Marketing e lavora come commessa a Milano.

Riki: il suo profilo Instagram e il rapporto con i fan

Su Instagram, Riccardo Marcuzzo ha superato il milione di followers. Di recente, infatti, il cantante ha fatto piuttosto chiacchierare proprio a causa del suo profilo social. Il motivo?

Riccardo ha cancellato dal suo Instagram tutte le foto postate in precedenza, per poi caricarne altre che ritraevano un suo sosia e non lui.

Il gesto ovviamente non è sfuggito ai fan, che hanno prontamente fatto notare che il ragazzo in foto non era lui. Una mossa geniale per segnare il suo ritorno sulle scene musicali del bel paese.

Riki ha fatto anche molto discutere per il suo rapporto con i fan. Il cantante, come è giusto che sia, non ama essere seguito per il suo aspetto, ma preferisce che lo si ammari per il suo talento piuttosto che per il suo viso. Ciò ha causato non pochi litigi in rete.

