Dove sbagli in amore secondo il tuo segno zodiacale

Astrologia: Ecco dove sbagli in amore in base al tuo segno zodiacale.

Se il rapporto con gli altri è spesso difficile per via di tanti fattori che si mescolano tra loro, farlo quando di mezzo ci sono i sentimenti può risultare ancor più difficile. Se da un lato l’alchimia e la voglia di stare insieme possono giocare un ruolo a favore, dall’altro entrano gioco emozioni spesso esaltate dai sentimenti e quindi difficili da controllare. Ne consegue che in amore si facciano spesso degli errori che sarebbero altrimenti evitabili ma che spesso diventano così grandi da costituire persino un pericolo per il rapporto a due.

Sebbene sbagliare sia umano e dipenda da una serie di fattori come il carattere, le esperienze passate ed il tipo di rapporto nel quale ci si trova coinvolti, anche le stelle possono influire a loro modo, portando i vari segni zodiacali a commettere errori specifici che se riconosciuti potrebbero essere evitati o quanto meno mitigati. Oggi, quindi, dopo aver visto qual è la cosa a cui tieni di più in base al tuo segno zodiacale e perché non ti vuoi abbastanza bene secondo le stelle, scopriremo qual è l’errore che fai in amore e come rimediare. Trattandosi di un argomento che riguarda i sentimenti, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del tuo ascendente in modo da avere un’idea più chiara su cosa sbagli e come cambiare le cose.

Ecco qual è l’errore che fai in amore e come rimediare

Ariete – Pensi troppo a te stessa

Anche se l’amore tende ad addolcirti, nulla riesce a farti mettere in secondo piano, neppure per qualche istante. Questo tuo modo egocentrico di vivere la vita, però, in amore può rappresentare un problema. Pensando sempre e solo a te stessa, infatti, finisci con il trascurare il partner che, presto o tardi, si stanca e senza cambiamenti da parte tua potrebbe arrivare persino a lasciarti. E anche se ritieni improbabile questa possibilità, dovresti davvero iniziare a prestargli un po’ più di attenzione. Perché solo così potrai essere sicura di poter contare sul suo amore e su una storia che con un pizzico di accortezza in più potrebbe rivelarsi davvero speciale.

Toro – Pensi a troppe cose

La verità è che quando ami sai dare molto e questo fa di te una compagna perfetta. Eccetto quando inizi a far viaggiare la mente, concentrandoti su altro proprio mentre siete insieme. Un atteggiamento simile, se prolungato nel tempo, può portare a far apparire come piccole le tante cose che fai per amore. E questo perché sentirsi ascoltati è uno dei bisogni primari, al punto da mettere in ombra tutto il resto. Se hai bisogno di più spazio per dedicarti alle cose che ami oltre la tua dolce metà, potresti optare per qualche sorpresa in meno, dando però più presenza, sia fisica che mentale, quando siete insieme. Sarà una differenza in grado di fare la differenza.

Gemelli – Sei poco comunicativa

È vero, vivere nel tuo mondo può essere difficile, specie quando ti trovi a provare emozioni contrastanti e che tu stessa fai fatica a comprendere. Quando si sta con qualcuno, però, è importante condividere ogni parte di se, comprese quelle più difficili da trattare. Senza farlo, darai sempre una sensazione di distanza che in amore non è affatto tollerabile. Se vuoi evitare di commettere errori con la persona che ami, prova quindi a comunicare di più, a dire come ti senti riguardo le cose che vi riguardano e quelle che fanno parte della tua sfera personale. Non importa riuscirci al massimo da subito. Anche il più piccolo sforzo sarà sicuramente apprezzato.

Cancro – Sei troppo permalosa

In amore come nella vita di tutti i giorni tendi ad essere troppo permalosa. Questo fa si che il tuo rapporto con la tua dolce metà sia spesso a rischio discussioni o scontri anche più difficili da dimenticare. Quando ti senti arrabbiata per qualcosa o sospetti che un dato atteggiamento sia stato fatto espressamente per ferirti, prova a contare fino a dieci e ad analizzare la cosa da un altro punto di vista. A volte il male è solo negli occhi di chi guarda. E se imparerai a capire che non tutto gira attorno a te, forse riuscirai ad apprezzare meglio chi ti sta accanto, riuscendo a mantenere un rapporto più solido con il partner.

Leone – Ti aspetti troppo da lui

Che tu sia una persona che vuole sempre il meglio è un dato di fatto del quale sono consapevoli anche i muri. Nella vita, però, è importante saper essere anche elastici e capire fin dove gli altri possono arrivare. Pretendere che la tua metà raggiunga degli obiettivi che solo tu hai stabilito è infatti altamente sbagliato e rischia di rovinare anche il rapporto più bello del mondo. Se sei innamorata, quindi, prova ad accettare chi hai accanto per quello che è. Dopotutto se ha fatto breccia nel tuo cuore non può essere poi così sbagliato no? Vedrai che in questo modo sia tu che lui riuscirete a vivere le cose con maggior serenità. Ed anche il rapporto ne uscirà rigenerato. Provare per credere.

Vergine – Critichi troppo

Quando ami tendi a diventare più rigida e precisa del solito. Inutile dire che questo è un atteggiamento che alla lunga stancherebbe chiunque, figuriamoci chi ti sta accanto ed è costretto a sorbirsi ogni tua puntualizzazione. Osservare la persona che ami in tutto quello che fa per poi emettere critiche è infatti così snervante che il rischio di veder finire la tua storia di punto in bianco è estremamente alto ed aumenta ad ogni tua critica. Perché non provi invece a cercare dei pregi e puntare la tua attenzione su quelli? Anche tu ne trarrai dei benefici, sentendoti più serena e sopratutto libera dall’estenuante compito di dover sempre dirgli come comportarsi.

