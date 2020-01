Per metà batterio e per metà alga. Il novel food che si sta introducendo sempre di più nella nostra alimentazione. La spirulina è davvero ricca di proprietà benefiche per il nostro corpo. Possiamo trovarla sotto forma di pasta, polvere e compresse. Scopriamola meglio e indaghiamo tutti i miglioramenti che nel tempo riesce ad apportare alla nostra salute

Che cos’è la spirulina?

Il nome deriva dal latino e richiama la sua forma. Questa microalga, lunga 0,3 mm, è conosciuta con il nome scientifico di Arthrospira rientra nelle categorie dei cianobatteri, batteri fotosintetici (organismi unicellulari procarioti, fotoautotrofi, e costituiscono uno dei 23 phyla del regno dei Bacteria) ed ha un colore brillante verde/azzurro. Cresce principalmente nei laghi in acque alcaline e calde presso zone sub-tropicali. È possibile riuscire a vedere la sua forma a spirale soltanto attraverso un microscopio. Il suo uso risale a centinaia di anni fa e, ancora prima che la scienza la scoprisse veniva utilizzata per preparare pane e focacce. Veniva coltivata particolarmente presso il lago Ciad dal popolo degli Aztechi, ad oggi è presente nell’altopiano messicano, in Africa poiché il suo habitat naturale si aggira attorno ad una temperatura che va da i 32° ai 45°C.

La composizione dell’alga spirulina

La spirulina è ricca di proteine vegetali, risulta essere completa sotto ogni punto di vista nutrizionale, si prende cura del nostro sistema immunitario, contiene tre volte le proteine della carne, è fonte preziosa della vitamina B2 una vitamina che il nostro organismo non è in grado di sintetizzare da solo e che è necessaria per la formazione dei globuli rossi. La B2 è una vitamina molto difficile da reperire nei cibi di uso quotidiano, la spirulina la possiede pur non essendo una fonte alimentare animale. La spirulina un superfood definito dall’ONU come il miglior cibo dell’umanità. Questa antica e magica forma di vita ha tutte le qualità per essere definita l’alimento della vita.

Tutte le peculiarità e i giovamenti della spirulina

Impariamo a conoscere tutti i benefici di quest’alga che forse ancora non conosciamo

Contiene tutta la gamma degli antiossidanti ed è per questo la pillola della giovinezza

È un antinfiammatorio, il suo componente è la ficocianina che può combattere i radicali liberi e limitare la produzione di molecole di segnalazione infiammatorie

È una fonte non animale della vitamina B2

Incrementa il sistema immunitario

Combatte l’ osteoporosi

Grazie alla presenza di clorofilla al suo interno la quale possiede magnesio , è utile per la cura dell’ anemia

Contiene degli acidi grassi mono e polinsaturi Omega6 molto nutrienti e in grado di normalizzare i livelli di colesterolo nel sangue

Può migliore la resistenza e la forza muscolare riducendo il danno ossidativo dell'atleta e si allevia così l'affaticamento

Agisce come depurativo e disintossicante

e Adatta anche ai bambini

È una fonte carica di proteine costituite da amminoacidi essenziali ed è quindi in grado di permettere all'organismo di sintetizzare i nutrienti necessari

E un rimedio contro la malnutrizione

Impiegata anche per regolarizzare il ciclo e ridurre il dolore mestruale

I giusti dosaggi

Si può assumere spirulina da 1g a 5g al giorno per gli adulti e in relazione al proprio fabbisogno quotidiano. Il suggerimento è quello di assumerla in modo graduale, aumentare i grammi via via dall’inizio alla fine della settimana e non superare la dose consigliata di massimo 5g. Per i bimbi e i ragazzi è bene non andare oltre i 3g al dì.

Ebbene sì, la spirulina è un alimento perfetto, il cibo del futuro adatto a tutti!