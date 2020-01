Pancia piatta in 30 giorni | Attenzione ai cibi ad alta fermentazione: eliminandoli dopo un mese il 40% del gonfiore è sparito. Scopri quali cibi devi evitare e quali puoi mangiare

Il desiderio di molte persone, donne e uomini, è quello di avere una pancia piatta. Non sempre è facile, anche se si segue una dieta, molte volte il gonfiore addominale è tanto. Allora, come fare per ridurlo? La soluzione è quella di evitare alcuni cibi ad alta fermentazione. Quelli, cioè, che provocano gas intestinale e flatulenza che hanno come risultato quella sensazione di pancia sempre gonfia. Dieta a parte, quello che serve è conoscere quali sono gli alimenti che fermentano e, conseguentemente, evitarli. E’ dimostrato che in 16 mesi, eliminando questi alimenti, il gonfiore addominale è diminuito del 66%! Un ventre così piatto non si potrà mai avere! Scopriamo dunque come iniziare a liberarci di quell’odiosa pancia “a tamburo” con i cibi giusti da usare nella dieta e quelli da evitare!

Cibi fermentati | Perché gonfiano l’addome?

Gli alimenti da evitare e i consigli da seguire per avere la pancia piatta, quello che dovresti eliminare sono gli alimenti ad alta fermentazione. Questi, per molte persone, apportano un elevato gonfiore addominale nonché dolori intestinali. La fermentazione di questi tipi di alimenti ad opera della microflora batterica può provocare, negli intestini “irritabili”, una fastidiosa sensazione di meteorismo e distensione dell’addome tale per cui a fine giornata si devono allentare le cinture dei pantaloni. Eliminare gli alimenti che “fermentano” per sgonfiare la pancia è l’indicazione di uno studio che ha validato scientificamente una dieta messa a punto da una università australiana. 30 giorni di questa particolare dieta e i giorni con la pancia gonfia diminuiscono del 40%. Lo studio è stato presentato all’Expo di Milano e a Washington, in occasione della Digestive Disease Week.

Il suo autore è il professor Enrico Stefano Corazziari (Università La Sapienza di Roma) che ha messo alla prova la dieta Fodmap ideata dalla Monash University. Fodmap (Fermentable Oligo-saccharides, Disaccharides, Mono-saccharides and Polyols), tutti composti chimici contenuti in alimenti dalla rilevante capacità fermentativa. Dopo un mese di dieta senza questi alimenti Fodmap si è registrato il 40% di giorni di gonfiore addominale in meno. Una percentuale che è salita al 66% dopo 16 mesi. I partecipanti, inoltre, accusavano meno dolore addominale: un calo del 40% già dopo un mese e della metà dopo 16 mesi.

La dieta è valida perché elimina la causa della fermentazione, cioè gli alimenti che possono fermentare nell’intestino. A breve illustreremo quali sono. La fermentazione dei cibi, in certe persone predisposte (per esempio coloro che soffrono della Sindrome da colon irritabile) può determinare un accumulo di gas che, insieme a un concomitante maggior afflusso di acqua, causano una distensione del lume intestinale. Questo, complice l’ipersensibilità che caratterizza tali soggetti, causa distensione e dolore addominale. Ecco perché è fondamentale conoscere quali sono i cibi che dovremmo evitare e quelli che, invece, possiamo mangiare.

I cibi ad alta fermentazione | Ecco quali evitare

La lista dei cibi ad alta fermentazione è davvero infinita, ed è per questo che la dieta non può essere fai-da-te ma deve essere necessariamente calibrata da uno specialista. Bisogna fare attenzione a questi alimenti:

cibi contenenti oligosaccaridi: come i legumi , alcune verdure (come carciofi, broccoli, aglio), frutti (come cachi e anguria) e cereali (frumento e segale),

come i , alcune (come carciofi, broccoli, aglio), (come cachi e anguria) e (frumento e segale), cibi contenenti monosaccaridi: come fruttosio, contenuto in mele, pere, pesche e mango

come fruttosio, contenuto in mele, pere, pesche e mango cibi contenenti disaccaridi: come lattosio (latte e formaggi morbidi e freschi),

come lattosio (latte e formaggi morbidi e freschi), cibi contenenti polioli: contenuti in frutta (come ciliegie, susine), verdura (come cavolfiori, funghi) e dolcificanti (mannitolo, sorbitolo e xilitolo).

In modo particolare, è consigliato di evitare o di diminuire l’assunzione di questi cibi:

frumento e segale (pane, pasta, couscous, crackers, biscotti);

mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche, mango, anguria, cachi, susine, prugna;

miele, fruttosio e sciroppo di mais, sorbitolo, mannitolo, xilitolo;

latte e formaggi morbidi e freschi (come la ricotta);

carciofi, asparagi, barbabietole, cavoletti di Bruxelles, broccoli, cavolo, cavolfiore, finocchio, aglio, scalogno, funghi, piselli;

ceci, lenticchie, fagioli, fave.

Eliminare o pesare tutti questi alimenti è davvero complicato, e per questo serve la consulenza di un esperto. La dieta funziona molto bene in chi soffre di gonfiore, anche perché bisogna ricordare che chi ha meteorismo non ha necessariamente la sindrome dell’intestino irritabile la cui diagnosi si basa su criteri bene definiti.

Cibi consentiti | Quali è possibile mangiare?

I cibi consigliati per chi soffre di intestino irritabile e pancia gonfia sono quelli che comprendono le fibre, ma mai in quantità eccessiva, e fra queste sono da prediligere le verdure a foglia piccola e con pochi filamenti. Come frutta via libera alla classica mela ma meglio se cotta e lontano dai pasti. In sostanza, i cibi che si possono tranquillamente mangiare sono:

scegliere tra i cereali , il farro e i prodotti senza glutine;

, il farro e i prodotti senza glutine; preferire i formaggi duri e stagionati e il latte privo di lattosio , di soia o di riso;

, di soia o di riso; mettere nel piatto sempre la frutta e in particolare la banana, il mirtillo, il pompelmo, il kiwi, il mandarino, il limone, l’arancia, l’uva, il lampone, la fragola;

il pompelmo, il kiwi, il mandarino, il limone, l’arancia, l’uva, il lampone, la fragola; verdure come sedano, peperoni , melanzane, lattuga, fagiolini e zucca;

, melanzane, lattuga, fagiolini e zucca; pomodoro , ricco di licopene;

, ricco di licopene; dolcificanti: preferire saccarosio, glucosio, sciroppo d’acero e dolcificanti che non terminano in “olo”.

Efficaci contro il gonfiore addominale sono, a fine pasto, le tisane carminative (ai semi di finocchio, aneto, cumino, ecc.). Non abolire le fibre, ma inserirle nella dieta con molta gradualità e secondo la tollerabilità individuale. Sotto prescrizione medica, possono essere aggiunte alla raccomandazioni dietetiche e comportamentali, alcuni preparati, disponibili in commercio, contenenti l’enzima alfa-galattosidasi in grado di degradare alcune componenti di legumi, frutta, verdura e cereali che fermentando possono contribuire al meteorismo e al gonfiore intestinale.

Pancia piatta in 30 giorni? Ecco alcuni consigli comportamentali

La dieta è fondamentale, come abbiamo visto, per ridurre drasticamente il gonfiore addominale e avere una pancia piatta ma anche avere uno stile di vita sano è fondamentale. Ecco perché è d’obbligo, al fine di raggiungere l’obiettivo: pancia piatta, seguire alcuni consigli comportamentali. Tra i più importanti, segnaliamo:

Abolire o ridurre drasticamente il fumo

• Non coricarsi immediatamente dopo i pasti

• Masticare lentamente e a bocca chiusa

• Non parlare mentre si porta il boccone in bocca o si mastica

• Evitare gli stress

• Eseguire regolare attività fisica, incluse camminate a passo sostenuto

• Controllare l’efficienza delle protesi dentarie

