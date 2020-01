La cosa a cui tieni di più in base al tuo segno zodiacale

Scopri qual è la cosa a cui tieni di più, al punto da essere pronta a tutto per farla restare nella tua vita.

Ognuno di noi è circondato da cose che ama e che odia e tra queste ce ne sono alcune così importanti da spingerci a fare qualsiasi cosa pur di mantenerle presenti nella nostra vita. A volte, però, gli impegni del quotidiano finiscono con l’occuparci così tanto la mente da farci quasi dimenticare chi siamo e cosa conta davvero per noi. A ricordarcelo però, ci sono tante piccole cose tra le quali persino le stelle. La loro influenza, infatti, gioca un ruolo importante sulle preferenze che ognuno di noi ha riguardo la propria vita.

Oggi, quindi, dopo aver visto cosa spinge i segni dello zodiaco a non volersi abbastanza bene e come capire se la persona che ci piace è innamorata, scopriremo qual è la cosa a cui teniamo istintivamente di più. Perché a volte ciò che amiamo davvero è dato così per scontato che servono eventi improvvisi a ricordarcelo. Quindi, perché non guardarci dentro e rendercene conto finché siamo in tempo per rimediare eventuali mancanze o per correggere il tiro della nostra troppo impegnata vita? Trattandosi di un aspetto che ha a che fare con il modo di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere una risposta il più chiara possibile.

Astrologia: La cosa a cui tieni di più e della quale, forse, non ti rendi conto

Ariete – La tua felicità

Nella vita, se c’è una cosa che per te conta davvero è la tua stessa felicità. Il vero problema è che spesso fai fatica a comprendere cosa può darti gioia e cosa invece finirà con lo stancarti presto. Si tratta di una sorta di rebus che non riesci mai a risolvere ma che forse potresti concludere subito rendendoti conto che, alla fine dei giochi, ciò che più ti rende felice sono le sfide di tutti i giorni e l’adrenalina che senti dentro quando ne accetti una. Vivere costantemente sul filo del rasoio, sentirti in bilico, provare l’emozione della vittoria o del successo sono quella punta di sale del quale hai bisogno per non sentirti prigioniera di una vita monotona. E anche se fai fatica ad ammetterlo, la cosa a cui tieni di più è proprio questa sensazione che in se racchiude il tuo modo stesso di essere.

Toro – La famiglia

Sebbene tu sia una persona che ama godersi la vita e che per farlo è sempre pronta a scendere a compromessi, c’è qualcosa che nel tuo cuore ha un posto più importante ed è la famiglia.

Che si tratti dei tuoi familiari, della persona che ami o degli amici che consideri come fratelli, per stare bene hai bisogno di sapere che ci sono e che hai sempre modo di vederli o sentirli.

Vivere senza di loro sarebbe come vivere a metà e renderebbe vuote anche tutte le cose che solitamente ami fare. Le stesse per le quali alle volte finisci persino per trascurare chi ami. Rendertene conto può esserti utile per recuperare eventuale tempo perso e per cercare un nuovo approccio alla vita. Ciò ti consentirà di godertela senza dover mettere da parte le persone per te importanti. Includendole tra le cose che ti piace fare potresti infatti sperimentare una forma di felicità ancor più completa e appagante.

Gemelli – Gli amici

Nella vita c’è una cosa della quale hai profondamente bisogno e si tratta degli amici. Anche se spesso tendi a trattarli male o a pensare di poterne fare a meno, la verità è che hai un sincero ed estremo bisogno di loro. Quando sei con chi ti conosce davvero ti senti infatti capita, accettata e finalmente a casa. Un po’ come se con loro avessi trovato il tuo posto nel mondo. Purtroppo, il tuo bisogno di far sempre nuove conoscenze e di stare tra la gente, a volte ti spinge a perderli di vista per concentrare altrove le tue energie. Una scelta che con il tempo potrebbe portare a degli attriti e che per questo faresti meglio a risolvere quanto prima. Che senso ha, dopotutto, cercare in giro ciò che hai già? Meglio dedicare più tempo a chi ami e se proprio non puoi fare a meno di fare esperienze sempre nuove, prova ad includere anche i tuoi amici più cari. Sarà sicuramente tutto più divertente.

Leggi anche -> Astrologia: Il complimento giusto da fare ad ogni segno zodiacale

Cancro – Te stessa

Forse fa strano dirlo, la cosa alla quale tieni di più sei esattamente tu. Si tratta però di una te che si basa estremamente sull’opinione di chi ti sta accanto e che pertanto è connessa in modo a volte estremo a familiari ed amici. Questo fa si che la tua visione delle cose sia spesso confusa perché se da un lato senti il bisogno di essere felice solo con te stessa, dall’altro sai di avere bisogno dell’approvazione dell’amore degli altri. Migliorare i rapporti con le persone che ti sono vicine è quindi un buon modo per sentirti pienamente felice e per sperimentare momenti di gioia unici che ti aiuteranno persino a migliorare il rapporto più importante tra tutti: quello che hai con te stessa.

Leone – La tua bellezza

Se c’è una cosa della quale hai un estremo bisogno è sentirti bella. Vederti allo specchio e piacerti è ciò che ti rende in assoluto più felice, specie se quanto pensi di te riesci a leggerlo anche negli sguardi ammirati degli altri. Stare al centro dell’attenzione e sapere di essere ammirata da tutti è qualcosa della quale non puoi fare a meno. Peccato che ciò rischia di portarti a momenti di estrema infelicità, specie se la bellezza alla quale aneli è solo di tipo esteriore. Dopotutto prima o poi dovrai accettare il cambiamento e per farlo è bene imparare a cogliere un altro tipo di bellezza, forse più difficile da vedere ma sicuramente più forte ed intramontabile. Farlo potrebbe persino cambiare alcuni tuoi punti di vista e portarti ad essere più serena e aperta con gli altri. Un cambiamento che migliorerebbe di parecchio la tua vita, facendoti scoprire nuove forme di felicità.

Vergine – La tranquillità

La cosa a cui tieni di più è la tranquillità alla quale aneli da quando ti svegli a quando vai a dormire. Per te i cambiamenti sono qualcosa da manovrare con cura e che solitamente tendi a vedere con occhio critico ed una certa ansia. Una vita serena che scorra sempre sugli stessi binari è quindi la cosa a cui tieni di più. Peccato che per ottenerla, spesso finisci con il diventare nervosa. Ogni minimo cambiamento riesce infatti ad innervosirti e questo può portarti ad avere problemi con gli altri visto che controllarli è praticamente impossibile. Guardarti dentro e cercare dentro di te la vera tranquillità, ti aiuterebbe a vivere una vita più serena e a sperimentare la vera pace. Quella che nasce da te e che non ha bisogno degli altri o di ciò che ti capita intorno per alimentarsi. In questo modo, forse, le tue paure diminuirebbero e tu sapresti sentirti tranquilla come mai prima d’ora.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Se vuoi sapere qual è la cosa a cui tengono di più gli altri sei segni dello zodiaco clicca su successivo.