Georgina Rodriguez: tutto quello che c’è da sapere sulla bellissima modella e compagna di Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodriguez è una modella argentina nonché compagna del famosissimo calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo.

Nome: Georgina Rodriguez

Età: 26 anni

Altezza: 168 cm

Luogo di nascita: Buenos Aires

Segno zodiacale: 27 Gennaio 1994

Professione: Acquario

Account social: Instagram @georginagio

Georgina Rodriguez tra vita privata e carriera

Georgina Rodriguez è nata a Buenos Aires nel 1994. Di umili origini ha avuto un’infanzia difficile a causa del padre che quando era ancora piccola decise di allontanarsi, abbandonando così la famiglia. Nonostante le difficoltà economiche, Georgina è riuscita comunque a studiare danza, trasferendosi successivamente in Spagna dopo il ritorno del padre, Jorge Rodriguez, noto allenatore di football.

Lì ha iniziato a lavorare prima come cameriera e successivamente come commessa, riuscendo finalmente ad approdare nel campo della moda dove si è affermata come modella.

Molto legata alla famiglia, lo scorso anno ha subito la perdita del padre morto in seguito ad un’ischemia avuta due anni prima.

La storia d’amore con Cristiano Ronaldo

Una delle cose che l’hanno resa particolarmente nota è stata sicuramente la sua storia d’amore con Cristiano Ronaldo, conosciuto durante un evento. Da quel momento i due sono diventati inseparabili e dopo essere stati scoperti dai paparazzi nel 2016, hanno rapidamente confermato la relazione dalla quale un anno dopo è nata Alana Martina.

Georgina è anche una felice madre adottiva per i figli che Ronaldo ha avuto precedentemente tramite madri surrogate e vive con loro e con il compagno in una villa a Torino dove ha anche una palestra per prendersi cura di se.

Sebbene Georgina e Ronaldo siano ufficialmente fidanzati, secondo alcuni potrebbero essersi già sposati in segreto. Ciò che è sicuro è che il loro amore sembra più forte che mai perché i due stanno insieme tutte le volte che possono, sia da soli che con i loro amatissimi figli.

Carriera

Dopo aver studiato danza classica per anni, Georgina ha svolto diversi lavori per anni, arrivando a quello di commessa per Gucci e Prada. In contemporanea ha iniziato a lavorare anche come modella in Spagna facendosi notare sempre di più. La sua carriera è decollata dopo il fidanzamento con Ronaldo, in seguito al quale è divenuta anche una nota influencer.

Pare che al suo lavoro di modella, Georgina voglia aggiungere anche dell’altro e al momento, secondo The Sun, starebbe studiando per poter gestire in futuro il patrimonio di Ronaldo.

Intanto, Georgina sarà una delle 10 vallette che affiancheranno Amadeus nella conduzione del Festival di Sanremo e più precisamente durante la terza serata.