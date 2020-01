Intervistata da Grazia, Francesca Sofia Novello ha detto la sua su Amadeus e sulla frase, ormai diventata virale, detta durante la conferenza stampa del Festival.

Francesca Sofia Novello è il nome della bella modella, nonché fidanzata di Valentino Rossi, che negli ultimi tempi è stata al centro del gossip.

Il tutto è nato per una frase di Amadeus che si è complimentato con lei per la capacità di stare un passo indietro al suo fidanzato. Parole divenute subito virali e che la Novello ha deciso di commentare per il settimanale Grazia.

