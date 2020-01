Cosa cucinare con le zucchine | Le ricette complete

Cosa cucinare con le zucchine | dall’antipasto al secondo, passando per il primo. Tre ricette per un menù completo a base di zucchine



Spesso ci chiediamo che cosa farci con quelle zucchine rimaste nel frigo. Conosciamo le tante proprietà benefiche della zucchina ma pochi riescono ad utilizzarla bene in cucina. Come si cucina la zucchina? La si può usare in svariati modi, cucinata in mille modi diversi e, addirittura usarla per un intero menu. Dall’antipasto al secondo, passando per i primi. Le tre ricette a base di zucchina pronte per voi.

Potrebbe interessarti anche: Cosa cucinare con le zucchine: 5 video ricette facili e veloci

Antipasto | Involtini di zucchine con mozzarella e prosciutto – Ricetta

Un modo di usare diversamente le zucchine in cucina e stupire i propri commensali con freschezza, leggerezza e bontà è usare come base delle proprie pietanze le zucchine.

Ingredienti (per 4 persone)

2 zucchine verdi

1 etto di prosciutto cotto alta qualità

2 mozzarelle fiordilatte

Basilico

Sale

Pepe q.b.

pangrattato

Procedimento

Come prima cosa lavate bene le zucchine, asciugatele e tagliatele per la lunghezza, lo spessore deve essere di 1 cm l’una.

Una volta tagliate le zucchine, prendete una padella antiaderente e scaldatela a fuoco vivo per un paio di minuti. Disponete le fettine precedentemente tagliate nella padella calda e fate grigliare per un paio di minuti a lato. Procedete così per tutte le fettine di zucchine tagliate.

Una volta terminato lasciate riposare le zucchine e preparate le fettine di mozzarella e il prosciutto. Tagliate la mozzarella a cubetti larghi come le fette di zucchina e ogni fetta di prosciutto in tre parti. Accendete il forno ventilato a 180°C.

a cubetti larghi come le fette di e ogni fetta di in tre parti. Accendete il forno ventilato a 180°C. Passate le fettine di zucchine nel pangrattato, impanatele bene da entrambi i lati.

nel pangrattato, impanatele bene da entrambi i lati. Mettete sopra una fettina di prosciutto e un cubetto di mozzarella . Arrotolate ogni fetta su sé stessa e bloccatela con uno stuzzicadenti. Procedete allo stesso modo con gli altri ingredienti.

e un cubetto di . Arrotolate ogni fetta su sé stessa e bloccatela con uno stuzzicadenti. Procedete allo stesso modo con gli altri ingredienti. Infornate per 15 minuti e servite gli involtini di zucchine con prosciutto e mozzarella ben caldi.

Potrebbe interessarti anche: Zucchine ripiene e polpette di zucchine, due ricette in una

Primo piatto | Risotto zucchine e gorgonzola – Ricetta

Il risotto zucchine e gorgonzola è un primo tradizionale e semplice da fare. Adatto a tutte le stagioni ma, lo proponiamo ora poiché questo è il periodo in cui troviamo le zucchine fresche. Cosa cucino oggi? Il menu completo per pranzo e cena

Ingredienti: (4 persone)

Riso gr 300

150gr di gorgonzola

2 zucchine verdi

1 cipolla

Brodo vegetale q.b.

Sale

Pepe

Grana padano q.b.

Procedimento

Pulite le zucchine e tagliatele per la lunghezza. Fatele a listarelle e poi a dadi di 1 cm per lato. poi, tritate 1 cipolla

e tagliatele per la lunghezza. Fatele a listarelle e poi a dadi di per lato. poi, tritate Quindi aggiungete due cucchiai d’olio extravergine d’oliva in un tegame e fate rosolare il trito di cipolla con un po’ di sale per 2-3 minuti , a fiamma bassa. Fatto ciò, unite i dadini di zucchina e rosolate per altri 2 minuti . Aggiustate di sale e pepe. Sgocciolate le zucchine e mettetele da parte.

, a fiamma bassa. Fatto ciò, unite i dadini di zucchina e rosolate per altri . Aggiustate di sale e pepe. Sgocciolate le zucchine e mettetele da parte. Scaldate una padella antiaderente e fate tostare 300 gr di riso per 5 minuti , mescolandolo di tanto in tanto. Unite al riso il soffritto di cipolla e sfumate con 1 bicchiere di vino bianco . Aggiungete il brodo vegetale caldo man mano e cuocete per circa 20 minuti .

per , mescolandolo di tanto in tanto. Unite al riso il soffritto di cipolla e sfumate con 1 . Aggiungete man mano e cuocete per circa . Unite i dadini di zucchina precedentemente scottati 5 minuti dalla fine. Lasciate amalgamare e poi spegnete il fuoco. Aggiustate di sale e pepe, aggiungete il grana padano e 100 gr di gorgonzola. Mescolate e lasciate riposare. Servite il risotto ben caldo.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Secondo piatto | Cotolette di zucchine al forno – Ricetta

Le cotolette di zucchine al forno sono un secondo piatto goloso e sfizioso. Semplice da realizzare e veloce.

Ingredienti: (4 persone)

2 zucchine verdi

Pangrattato

Olio extravergine d’oliva

Sale q.b.

1 uovo

Prezzemolo un rametto

Parmigiano reggiano 30gr

Procedimento

Come prima cosa lavate bene le zucchine, tagliatele a listarelle nel senso della lunghezza che deve essere non superiore a 1 cm.

Prendete una ciotola e iniziate a sbattere l’uovo insieme al formaggio, al sale e al prezzemolo finemente tritato;

In una pentola antiaderente aggiungete l’olio e fate riscaldare per un paio di minuti;

Passate ora alla panatura delle zucchine. Quindi passate una zucchina per volta prima nell’uovo e poi nel pangrattato, da ambedue i lati.

Adagiate le zucchine panate nella pentola e cuocete per circa 5 minuti sino a doratura. Una volta pronte, servitele ben calde.

Le tre ricette con base zucchine delizieranno i palati dei vostri commensali. Un consiglio, accompagnate il vostro menu a base di zucchine, con del buon vino bianco per esaltare il sapore fresco delle zucchine. Buon appetito!