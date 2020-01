Antonella Elia e Fernanda fingono al GF Vip? Il dubbio di Barbara Alberti

Antonella Elia e Fernanda Lessa hanno finto di fare pace al GF Vip? Barbara Alberti ha insinuato il dubbio ad Aristide Malnati

Barbara Alberti sembra essere ritornata più in forma che mai nella casa del Grande Fratello Vip. Cosa è successo?

Di recente, la scrittrice ha confidato ad Aristide Malnati di avere non pochi dubbi su molti dei personaggi della casa. Secondo Barbara, infatti, sarebbero nate alcune strane alleanze, al fine di poter rimanere il più a lungo possibile nel reality show di canale 5.

In particolar modo, la scrittrice si è riferita ad Antonella Elia e Fernanda Lessa. Le due non hanno mai fatto mistero di non sopportarsi reciprocamente, ma di recente iniziano ad andare d’accordo.

“Sto notando che ci sono diversa alleanze qui nella casa” ha fatto notare Barbara ad Aristide Malnati. “Prendi quella tra Antonella e Fernanda. Tra loro due quanto c’è di vero e quanto c’è di strategia?” ha concluso Barbara Alberti contro Antonella Elia e Fernanda Lessa al GF Vip.

Leggi anche:

Licia Nunez al GF Vip | Stefania Orlando tuona: “Ci ha provato con me!”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Barbara Alberti insinua il dubbio al GF Vip: “Rita Rusic è vittima di un complotto”

Barbara Alberti sospetta che Antonella Elia e Fernanda Lessa, che di recente hanno fatto pace al Grande Fratello Vip, si siano avvicinate soltanto per fini strategici, affinché il loro percorso televisivo duri il più a lungo possibile, ma non solo.

La scrittrice è convinta che Rita Rusic, uno dei personaggi senza dubbio più forti di questa quarta edizione del reality show di canale 5, sia stata vittima di un complotto.

Secondo la Alberti, numerose “fazioni nemiche” si sarebbe alleate per mandare in nomination la produttrice, sperando che il pubblico decida di porre fine al suo percorso nella casa più spiata d’Italia. Perché fare tutto questo? Per arrivare in finale.

Se Barbara Alberti ha insinuato il dubbio su Fernanda Lessa e Antonella Elia al GF Vip, indicando la Rusic come vittima sacrificale di questo intero meccanismo, di parere completamente opposto è invece Andrea Montovoli. Secondo il bell’attore, la maggior parte dei concorrenti di Alfonso Signorini avrebbero paura di Rita Rusic, data la sua forte personalità. Dove sarà mai la verità?

Leggi anche:

GF Vip | Fidanzata di Matteo Alessandroni lo smaschera: “Non è single!”