Si chiamano smart drugs e sarebbero in grado di migliore memoria e apprendimento, il loro nome scientifico è nootropi e contribuiscono all’ottimizzazione delle funzioni del cervello. Scopriamo insieme quali sono i 12 alimenti che stimolano il nostro cervello e quelli facili da reperire.

Sembrerà strano ma esistono, oltre agli integratori alimentari, 12 alimenti in particolare migliorano la nostra memoria e la nostra capacità di apprendimento, vediamo quali sono e come possiamo usarli.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.

I 12 alimenti che migliorano le nostre prestazioni mentali

Sono dei veri e propri potenziatori e ci faranno sentire meglio fisicamente e mentalmente. Chiamate anche droghe intelligenti, possono migliorare le nostre prestazioni. Esistono integratori naturali e non. Gli integratori di origine vegetale possiamo trovarli con facilità negli alimenti che assumiamo nella quotidianità, quelli sintetici vengono solitamente prescritte dal medico.

La caffeina , contiene delle proprietà sorprendenti per il nostro stato di affaticamento, se usato con moderazione riduce notevolmente tutte quelle situazioni nelle quali ci sentiamo affaticati e sotto stress donandoci forza e vigore fisico e mentale.

, contiene delle proprietà sorprendenti per il nostro stato di affaticamento, se usato con moderazione riduce notevolmente tutte quelle situazioni nelle quali ci sentiamo affaticati e sotto stress donandoci forza e vigore fisico e mentale. La rodiola rosea , quest’erba viene anch’essa utilizzata per contrastare lo stress, un tipo di stress però che si verifica in modo prolungato.

, quest’erba viene anch’essa utilizzata per contrastare lo stress, un tipo di stress però che si verifica in modo prolungato. La carnitina , spesso utilizzata dagli sportivi, generalmente identificata come brucia grassi, aiuta a combattere l’invecchiamento

, spesso utilizzata dagli sportivi, generalmente identificata come brucia grassi, aiuta a combattere l’invecchiamento La creatina , questa sostanza può migliorare di molto le funzioni cognitive come il ragionamento e la memoria a breve termine.

, questa sostanza può migliorare di molto le funzioni cognitive come il ragionamento e la memoria a breve termine. La teanina , è un aminoacido presente soprattutto nel tè verde che contribuisce al rilassamento mentale e fisico e si rivela un ottimo alleato contro stati di ansia e difficoltà nell’attenzione.

, è un aminoacido presente soprattutto nel tè verde che contribuisce al rilassamento mentale e fisico e si rivela un ottimo alleato contro stati di ansia e difficoltà nell’attenzione. L’ estratto di cacao , è un concentrato di antiossidanti, migliora la circolazione del sangue, aiuta l’ossigenazione del cervello.

, è un concentrato di antiossidanti, migliora la circolazione del sangue, aiuta l’ossigenazione del cervello. La spirulina , contiene tutta la gamma degli antiossidanti ed è per questo la pillola della giovinezza.

, contiene tutta la gamma degli ed è per questo la pillola della giovinezza. L’ uridina , presente in grande quantità nella birra, può migliorare di gran lunga le nostre proprietà cognitive

, presente in grande quantità nella birra, può migliorare di gran lunga le nostre proprietà cognitive La tirosina , gioca un ruolo fondamentale nella produzione di dopamina e noradrenalina

, gioca un ruolo fondamentale nella produzione di dopamina e noradrenalina La colina , si trova principalmente nelle uova, particolarmente nei tuorli. La colina è nota per la capacità di miglioramento delle nostre funzioni cognitive.

, si trova principalmente nelle uova, particolarmente nei tuorli. La colina è nota per la capacità di miglioramento delle nostre funzioni cognitive. La curcumina , funge da potente antinfiammatorio ed è capace di ridurre anche ansia e depressione.

, funge da potente antinfiammatorio ed è capace di ridurre anche ansia e depressione. Il mirtillo, riduce la permeabilità dei capillari e rafforza la struttura del tessuto connettivo che sostiene i vasi sanguigni e ne migliora l’elasticità e il tono. È anche il mirtillo un forte antiossidante

Leggi anche: >>>>

Come funzionano nel nostro organismo?

Queste sostanze agiscono sui neurotrasmettitori, in particolare su dopamina, acetilcolina, norepinefrina e seratonina. La loro funzionalità consiste nel modificare i livelli delle sostanze suddette, alterare la capacità di concentrazione del cervello, la memoria, la creatività e gli stati d’animo.

Non dimentichiamoci però che la prima regola è quella di garantire al nostro organismo come al nostro cervello di vivere in una condizione ottimale, priva di tabacco, eccessi di alcol e un’attività fisica almeno moderata anche per chi, presa da un bel po di pigrizia, sia convinta che non è necessaria per la salute.