È giunta l’ora di sfatare il mito del mangiare poco evitando per di più molti alimenti. Gli spuntini sono fondamentali per la nostra salute e per il buon funzionamento del nostro organismo. Vediamo 10 spuntini proteici e leggeri ai quali non potrete rinunciare.

Spesso non sappiamo quale pausa food concederci senza avere poi sensi di colpa. Oggi vi illustreremo di seguito 10 spuntini velocissimi e sani che spezzeranno la vostra fame tra un pasto e l’altro.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.

Lo spuntino è importante

Chi non è ancora consapevole dei benefici dello spuntino dovrebbe leggere ed informarsi di più. Infatti, mangiare qualcosa di sano tra la colazione e il pranzo e tra il pranzo e la cena è estremamente importante. Talvolta ci buttiamo erroneamente su cibi confezionati che di salutare non hanno praticamente nulla! Il primo ingrediente che leggiamo sul retro del prodotto, tra gli ingredienti, è sempre lo zucchero.

Questo dato deve bastare per sopprimere la tentazione per la nostra salute e per scoprire quanto, questi alimenti commerciali, non siano affatto sazianti.

Possiamo fare una prova, mangiando uno degli snack in commercio, dopo pochissimo tempo, accuseremo un enorme buco allo stomaco. Così, diremo “ma sì, è una barretta light, un’altra cosa mi farà?”. Questa non è che la furba regola del food marketing, zucchero chiama zucchero.

Tutte voi consumatrici di tali prodotti ne comprerete altri e altri ancora senza nemmeno capire il meccanismo che vi ha ormai inglobate.

Finita questa seria constatazione è ora di passare al divertimento, sì, perché cimentarsi nel mondo del cibo è anche questo! Vi consigliamo degli spuntini proteici e leggeri e riportiamo con molto piacere il parere della Dietista Jessica Benacchio

Lo spuntino è importante, ma fate attenzione a non cadere in alcuni errori banali, come consumare solo cereali, o affettati, o formaggini, barrette, ecc. oppure bere solo succhi di frutta. Qualche esempio di spuntino? Se hai un lavoro sedentario ben vengano la frutta fresca e una manciata di frutta secca, ricche di vitamine, sali minerali e fibre la prima e di magnesio e Omega 3 la seconda. Se sei, invece sportivo un esempio di spuntino potrebbe essere rappresentato da spremuta e panino: attenzione a scegliere bene gli ingredienti.

Fonte dietistabenacchio.it

Leggi anche >>>

I 10 spuntini proteici e leggeri

Ci siamo, veniamo quindi al dunque e andiamo ad indagare tutti gli spuntini che possiamo creare con poco in modo facile e super veloce.

Fonte dietaexante.it