Trono Classico | Rosa e Pietro rimandano le nozze: cosa è successo

Trono Classico | Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno da poco annunciato di aver rimandato le nozze a data da destinarsi

La coppia formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione del Trono Classico è una delle più amate dal pubblico di Uomini e Donne.

I telespettatori non vedono l’ora di vedere la coppia convolare a nozze, visto che l’ex corteggiatore chiese alla sua compagna di sposarlo in diretta televisiva all’Isola dei Famosi.

Da quel momento, però, di tempo ne è passato e Rosa e Pietro, intervistati da Gossip.it, hanno fatto chiarezza sul loro matrimonio.

La coppia ha specificato di non aver ancora celebrato le nozze per il piccolo Domenico, in quanto vogliono prima organizzare il suo battesimo e successivamente il loro matrimonio. Quando Pietro ha chiesto a Rosa di sposarlo, infatti, i due non avevano ancora in programma di mettere al mondo un bambino, che ha visto la luce qualche tempo dopo “scombussolando” tutti i loro piani.

Ma poco importa, perché anche se manca l’anello al dito Rosa Perrotta del Trono Classico, lei e il suo Pietro Tartaglione sono più innamorati che mai.

Trono Classico: quando si sposano Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

I due indimenticati protagonisti di Uomini e Donne, come anticipato, hanno chiarito di voler prima organizzare il battesimo del piccolo Domenico e in un secondo momento pensare al loro matrimonio.

Il desiderio di Pietro Tartaglione del Trono Classico e della sua compagna è quello di poter celebrare le loro nozze quando il piccolo di casa sarà in grado di poter camminare da solo, in modo da poter prendere parte attivamente al tanto atteso evento.

“Ora che sono diventato mamma, vorrei che sia mio figlio a portarci le fedi nuziali all’altare” ha confidato Rosa Perrotta di Uomini e Donne, che recentemente ha perso la calma con una sua fan su Instagram. “Siamo in attesa che impari a fare i primi passi. Stiamo andando con calma, aspettando e rispetto i suoi tempi” ha concluso l’ex tronista di Maria De Filippi, che di recente si è ritrovata a fare chiarezza su alcune sue dichiarazioni che hanno fatto parecchio discutere.

La priorità, come manifestato numerose volte anche in passato, è il piccolo di casa e sono pronti a rimandare le nozze pur di vederlo prendere parte attivamente alla cerimonia, ma nel frattempo Rosa e Pietro del Trono Classico sono alle prese del battesimo del loro piccolo, mentre la celebrazione del loro matrimonio è fissata a data da destinarsi.

I fan della coppia dovranno pazientare ancora un po’ prima di vedere Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione di Uomini e Donne indossare gli abiti del matrimonio.

