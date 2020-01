Mangiare la frutta come spuntino mette più fame.

In molti sono abituati a mangiare la frutta come spezza fame, ritrovandosi ad avere quasi sempre più fame di prima. Ebbene, la cosa è più che normale e dipende dal fruttosio in essa contenuto. Degli studi scientifici hanno persino dimostrato la cosa.

Mangiare la frutta come spuntino è quindi sbagliato a meno di non aggiungervi delle proteine ed una piccola fonte di grassi buoni. In questo modo, infatti, si eviterà una reazione eccessiva al fruttosio e si raggiungerà più facilmente il senso di sazietà.

