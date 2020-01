Gli scienziati hanno studiato l’aspetto cerebrale dell’orgasmo nelle donne e le loro conclusioni confermano un famoso detto.

Immagina questa scena: hai bisogno di una serata di svago, di uscire, vedere gente, aprirti a nuovi incontri e come per incanto incontri davvero qualcuno di interessante, anzi due. Il primo è proprio lì davanti a te, non è bellissimo ma è innegabile, il suo umorismo è devastante. Il secondo ha un fascino e una bellezza sconcertante; è indubbiamente il tuo tipo, alla moda, elegante, alto ma non irradia lo stesso calore umano dell’altro pretendente, quello divertente che ha appena fatto ridere un intero gruppo.

Due percorsi si aprono davanti a te e tu decidi di optare per i sorrisi… i detti non sbagliano mai: “falla ridere e sei gia a metà dell’opera”.

Ottima scelta! Perché quest’uomo finirà col farti passare una serata ridente, maliziosa e intensamente orgasmica. Perché sì, la sua propensione a stimolare i tuoi muscoli zigomatici ti darà una cascata ormonale più potente del solito, lo dice la scienza!

Denaro e dimensioni in fondo all’elenco

In effetti, uno studio del 2014 condotto da George Gallup, un ricercatore di psicologia dell’Università di Albany nello Stato di New York, ha concluso che l’umorismo è il criterio più importante per consentire a una donna raggiungere un piacere sessuale potente. Per fare questo, il ricercatore ha studiato l’aspetto cerebrale dell’orgasmo nelle donne e le ha interrogate sulle loro relazioni sessuali, sulla loro ricorrenza, sull’intensità dei loro orgasmi e sulle qualità umane dei loro partner.

Dallo studio è emerso che l’umorismo viene prima di tutto, ma è seguito da vicino dall’intelligenza, dalla determinazione e dalla capacità di concentrazione. Uno studio i cui risultati hanno messo la stabilità finanziaria e la dimensione di genere in fondo all’elenco.

Questi risultati vanno nella direzione di ciò che gli psicologi evoluzionisti affermano, ovvero che la capacità di far ridere rivelerebbe in effetti le capacità intellettuali e sociali di un uomo che gli consentono di avere più successo nella vita. Pertanto, sarebbe considerato dalla donna un candidato accettabile per crescere i suoi discendenti, che dovrebbero quindi ereditare questa attitudine per il successo. Ma mentre aspetti che cresca la famiglia, devi prendere una decisione importante: vai a casa sua o a casa tua?

