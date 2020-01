GF Vip | Giovanni Conversano senza freni: “Serena Enardu non ama Pago!”

GF Vip | Giovanni Conversano, tra le pagine di Novella 2000, è tornato a parlare della relazione tra la sua ex fidanzata Serena Enardu e il cantante Pago

Giovanni Conversano non riesce proprio a voltare pagina. Recentemente, tra le pagine di Novella 2000, l’ex tronista di Uomini e Donne è tornato a parlare della sua ex fidanzata Serena Enardu e del suo, pare esserlo di nuovo, compagno Pago del GF Vip.

Questa volta, Giovanni ha accusato Serena di non essere innamorata dell’artista sardo, ma di essere attratta soltanto dal suo contorno.

“Serena non è assolutamente innamorata di Pago” ha confidato Conversano. “Così come non lo era nemmeno prima” ha concluso Giovanni Conversano contro Serena Enardu, facendo probabilmente riferimento all’esperienza di Serena e Pago a Temptation Island, prima di approdare nella casa del GF Vip.

Giovanni Conversano commenta Pago e Serena al GF Vip: “Una storia costruita”

Giovanni Conversano ha anche commentato la decisione di Pago del Grande Fratello Vip di voler perdonare Serena Enardu, confidando che secondo lui questa storia appare sul piccolo schermo un tantino costruita. Nonostante il cantante si sia emozionato in diretta, rivelando di essere pronto a ricominciare con la sua ex Serena.

Malgrafo i numerosi attacchi di Giovanni Conversano alla sua ex compagna, la Enardu ha preferito non replicare. Anche se di recente, dopo la sua breve esperienza al GF Vip, ha dichiarato che molte persone che nulla hanno a che vedere con la sua storia con Pago non fanno altro che commentare gli sviluppi della loro relazione.

Serena faceva forse riferimento a Conversano? In molti, tra l’altro, hanno visto nelle parole di Serena anche un chiaro riferimento a Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, che ha incoraggiato il cantante a seguire il suo cuore.

Nonostante l’accanimento del pubblico, e dei vari ex, l’amore tra Serena e Pago del GF Vip riuscirà a trionfare? Staremo a vedere.

