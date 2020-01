Ecco i danni se i bimbi mangiano più di 5 cucchiaini di zucchero al giorno

Ecco cosa succede ai bimbi se mangiano più di 5 cucchiaini di zucchero al giorno: comporta gravi danni nel bimbo in età adulta, dall’obesità all’aggressività sino all’abuso di sostanze stupefacenti

Non ci vuole dicerto la scienza per dimostrare che lo zucchero nella dieta quotidiana di un bambino comporta dei danni collaterali , a volte gravi per il piccolo. Anche se, molte ricerche hanno dimostrato gli effetti nocivi che l’assunzione di zucchero provoca nel bimbo sin dai suoi primi mesi di vita, è il caso di fare chiarezza e, specificare, quali sono questi possibili danni provocati dallo zucchero nel bambino.

Il 90% dei bambini assume zucchero sin da quando è in fasce. Un’abitudine alimentare sbagliata nella dieta dei bambini può influenzare negativamente la loro salute da grandi: un eccessivo consumo di zuccheri può portare a problemi futuri come l’obesità, il diabete, mancanza di concentrazione e la carie dentaria. In una ricerca condotta dall’Università di Copenaghen, alcuni scienziati hanno mostrato come, tra i bambini che assumevano regolarmente zucchero, ci fosse una percentuale, in età adolescenziale più accentuata nel provare droghe e alcool rispetto a quei bambini che, invece, non assumevano ogni giorno zucchero. Il motivo è dato dalle papille gustative del bambino piccolo che, rispetto ad un adulto sono 5000 mila volte più sviluppate. Questo spiega anche il perché dell’avversione dei bambini nel mangiare le verdure. Il loro gusto è molto più accentuato, a causa, proprio, dell’elevato numero di papille gustative. Ma, tornando allo zucchero, scopriamo, quindi, le conseguenze che esso ha nel bambino e nella sua vita in età adulta.

Cosa succede se il bimbo mangia più di 5 cucchiaini di zucchero al giorno?

Ingerire troppo zucchero rischia di diventare un veleno vero e proprio per il bambino. I danni provocati nell’assumere più di 5 cucchiaini di zucchero al giorno, tutti i giorni, comporta danni irreversibili sotto molti punti di vista, sia fisici che mentali. In più, una ricerca condotta dai ricercatori dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma affermano che: “L’abuso sistematico degli zuccheri aggiunti ai cibi e alle bevande ha «gli stessi effetti pericolosi dell’alcol”.

Questo studio condotto dai ricercatori ha messo in luce i danni del fruttosio provoca alle cellule epatiche dei più piccoli.

In particolare è stato rilevato che la maggior parte dei bambini e ragazzi dello studio assumeva una quantità media giornaliera di fruttosio superiore a 38 grammi. Un livello ben al di sopra del limite massimo giornaliero di zuccheri aggiunti (glucosio, galattosio, fruttosio, saccarosio) indicato dall’American Hearth Association che raccomanda di evitarne la somministrazione sotto i 2 anni e di non superare i 25 grammi al giorno (5 cucchiaini) tra i 2 e i 18 anni. In sintesi: quanto più zucchero si ingerisce con la dieta abituale, tanto maggiore è il danno riportato dalle cellule epatiche.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) suggerisce una stretta al consumo di zuccheri aggiunti: al di sotto del dieci per cento dell’apporto energetico quotidiano (non più di 50 grammi, pari a circa 12 cucchiaini), se possibile arrivando anche alla metà. L’input è stato lanciato per frenare la diffusione del sovrappeso e dell’obesità, soprattutto tra i più piccoli

La difficoltà sta nel misurare il contenuto dei prodotti industriali, tutt’altro che trascurabile. Giusto qualche esempio: una lattina di bibita gassata contiene almeno dieci cucchiaini, un succo di frutta può arrivare a cinque, un gradino più in basso si collocano i cereali da colazione. Così è più facile capire perché raggiungere il valore soglia non è affatto impossibile.

Gli zuccheri semplici sono responsabili dei rapidi aumenti dei livelli di glicemia e insulina nel sangue. Nessun riferimento, invece, a quelli naturalmente presenti in frutta, verdura, ortaggi, latte e prodotti derivati: per cui la letteratura scientifica non certifica alcun effetto dannoso – evitando comunque qualsiasi eccesso – per la salute.

(Fonte: fondazioneveronesi.it – oms.it)

Mangiare zucchero ogni giorno comporta gravi danni nel bambino

La carenza di un’educazione alimentare parte da noi genitori, spesso inconsapevoli da ciò che diamo da mangiare ai nostri figli. Per esempio, pensiamo che i succhi di frutta vadano bene ma, ignoriamo che questi contengono una quantità eccessiva di zuccheri e una minima percentuale di frutta. Così come quando diamo la bibita gassata, la caremella, la merendina, il cioccolatino come premio. Cosa sbagliata per una sana educazione alimentare. Come comportarsi quindi nel modo giusto? Ecco gli effetti più dannosi dello zucchero sul bambino

Gli zuccheri danneggiano il fegato

Un eccessivo consumo giornaliero di zucchero, fruttosio, glucosio, porterebbe nel tempo, a dei gravi problemi al fegato. Un bimbo sino ai due anni, non dovrebbe assumere zucchero nella sua dieta quotidiana, mentre dai 2 ai 18 anni, l’assunzione di fruttosio raccomandata è di 25 grammi al giorno. In sintesi: quanto più zucchero si ingerisce con la dieta abituale, tanto maggiore è il danno riportato dalle cellule epatiche.

Gli zuccheri danneggiano il cervello

Quando un bambino (ma questo vale anche in età adulta) ingerisce degli zuccheri questi attivano le papille gustative sulla lingua, proprio come fa qualsiasi alimento. In seguito i segnali sono inviati al cervello, attivando i meccanismi propri della “ricompensa” e causando la produzione di ormoni associati a sensazioni di benessere, come la dopamina. In pratica, gli zuccheri scavalcano i meccanismi di ricompensa del cervello. Ma mentre stimolare la sensazione di ricompensa cerebrale con una barretta di cioccolata ogni tanto è innocuo, quando questi meccanismi vengono attivati troppo spesso e troppo di frequente iniziano i veri problemi. Il fruttosio che troviamo nelle merendine in commercio danneggia la memoria e l’apprendimento letteralmente rallentando il cervello.

Gli zuccheri possono provocare stati d’ansia o depressione

I picchi alti e bassi nel livello di zucchero presente nel sangue possono far provare sintomi come l’irritabilità, i repentini cambi d’umore, il cervello annebbiato e la spossatezza. Questo perché mangiare una merendina cosparsa di zucchero o bere una bibita zuccherata come il succo di frutta causano un incremento dei livelli di zucchero del sangue, seguiti da un calo. Quando il livello di zucchero nel sangue crolla inevitabilmente ci si può sentire ansiosi, lunatici o depressi. Ingerire zuccheri stimola il rilascio di un neurotrasmettitore i cui effetti migliorano l’umore, la serotonina. Attivare costantemente la produzione di questa sostanza può esaurirne le limitate riserve di cui il nostro organismo dispone, provocando sintomi che possono contribuire alla depressione.

Gli zuccheri possono causare un’eccessiva iperattività

Da un punto di vista fisiologico, lo zucchero dovrebbe influenzare l’iperattività nei bambini perché può entrare velocemente nel flusso sanguigno, apportando rapidi cambiamenti dei livelli di glucosio e innescando la produzione di adrenalina. L’adrenalina è un ormone prodotto sotto stress che agisce sul nostro sistema nervoso rendendoci iper attivi. La stessa cosa vale, ovviamente, per i bambini, specie se diamo loro dello zucchero sotto forma di dolciumi dopo le 5 del pomeriggio. Se volete che i vostri figli siano più sereni e tranquilli la notte, è bene, limitare l’uso di zucchero in serata. Questo vale anche per le bevande come coca-cola e tutte le altre bevande zuccherine. Meglio una bella tazza di camomilla dolcificata magari, con un cucchiaino di miele.

Lo zucchero è un vero nemico dei denti poiché fornisce energia pronta all’uso per i batteri presenti nella bocca, causando la formazione di carie. Alcuni batteri presenti nella bocca, come gli Streptococci mutans e i Lactobacilli, sono cariogeni, cioè capaci di causare la carie. Creano sulla superficie dei denti una pellicola, comunemente chiamata placca dentaria, e si nutrono di carboidrati fermentabili (zuccheri e carboidrati) per sopravvivere, formando però gli acidi.

Gli acidi formati dissolvono i minerali quali calcio e fosfato contenuti nei denti (processo di demineralizzazione dentaria), creando gravi danni alla salute dentaria. I genitori tendono spesso ad aggiungere zucchero agli alimenti con lo scopo di renderli più graditi al palato dei bambini. C’è chi zucchera la frutta o chi intinge il ciuccio nello zucchero o nel miele per farlo accettare al bimbo. Questo può avere conseguenze sul processo di dentizione dei bambini, sull’insorgenza di carie e sullo sviluppo del gusto.

Gli zuccheri danneggiano il sistema cardiovascolare

Un uso smodato di zucchero potrebbe causare danni a livello cardiaco e cardiovascolare. Lo zucchero ha un effetto diretto sui fattori di rischio per le malattie cardiache, con un probabile che impatto sulla pressione sanguigna, indipendente dall’aumento di peso.

Gli zuccheri portano all’obesità infantile

Uno stile di vita adeguato e corretto si dovrebbe avere sin dall’inizio della nostra vita. Purtroppo, un’alimentazione sbagliata e l’uso e abuso di sostanze zuccherine, specie nel bambino, alimenta la percentuale di obesità nei bambini. In questo caso, il problema deriva dallo sbaglio che i genitori fanno sulla corretta dieta da dare al proprio figlio. Evitiamo quindi di aggiungere zucchero alla frutta, poiché in essa è già presente. Ricordiamoci che tutti gli alimenti contengono comunque zuccheri, raffinati o meno, come la pasta, la frutta, ecc. Evitiamo di dare a merenda merendine preconfezionate e prediligiamo invece, un frutto fresco o un dolce fatto in casa.

Passiamo più tempo con i nostri figli, stando attendi a ciò che diamo loro da mangiare, d’altronde un figlio felice preferirà sempre giocare con la mamma o il papà invece che ingozzarsi di merendine e zuccheri. In ultimo, ricordiamo che i bambini piccoli non sono molto inclini all’uso di verdura, come abbiamo accennato all’inizio, quindi, una caramellino una volta ogni tanto, non è veleno, purché non sia dato come “premio” per una sua buona azione.