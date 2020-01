Salute | I 5 miracolosi benefici del limone congelato – VIDEO

Salute | I 5 miracolosi benefici del limone congelato: usalo per rafforzare le difese immunitarie o per perdere peso, sarà il tuo nuovo alleato quotidiano – VIDEO

Che il limone faccia bene si sa ma, che abbia 5 benefici se consumato congelato non è ancora noto a tutti.

Il limone congelato se assunto ogni giorno, non solo al mattino, ma nell’arco della giornata, apporta notevoli benefici all’organismo. Uno di questi, per esempio, è l’elevato contenuto di vitamina c, utile a contrastare i malanni stagionali. Scopri gli altri benefici nel video in alto!

