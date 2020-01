Allenarsi in due fa bene sia alla forma fisica che al rapporto di coppia.

Il fitness è sempre più un qualcosa che si fa in compagnia. Che si tratti di sfide tramite applicazioni, di corsi in palestra o di gare di ballo, allenarsi non più da soli ma tra la gente sembra essere il nuovo modo di fare fitness. Tra le tante opzioni c’è ovviamente anche l’attività fisica da svolgere con il proprio partner. Una scelta che sembra portare diversi benefici, non solo dal punto di vista fisico ma anche da quello della coppia.

Allenandosi in due si riesce infatti ad essere più costanti ma anche a guardarsi con occhi diversi, a raggiungere una certa armonia e migliorando persino l’intesa sessuale.

Insomma, l’allenamento in coppia è sempre più un modo per fare esercizio prendendosi cura anche del rapporto a due.

Se vuoi scoprire tutti i benefici del fitness praticato in compagnia del partner, guarda il video e clicca qui → Allenarsi in coppia fa doppiamente bene