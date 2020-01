Sono molti i falsi miti attorno al ciclo femminile, notizie errate che vengono diffuse da tempo, soprattutto da parte degli uomini.

Il ciclo femminile è un evento che condiziona la vita di una donna dalla pubertà all’avvento della menopausa, una condizione fisica a volte molto debilitante con cui ogni donna fa i conti una volta al mese che però sembra circondata da molte false notizie e falsi miti.

Scopriamo quali sono le notizie sbagliate che circolano circa il ciclo femminile e quali sono le verità scientifiche.

8 falsi miti sul ciclo mestruale femminile

Il ciclo femminile è circondato da molte leggende e false notizie. Tante credenze a volte tramandate anche dalle nostre madri e nonne che restano radicate nella mente delle persone, soprattutto gli uomini.

Scopriamo quali sono queste opinioni errate riguardo il ciclo mestruale che andrebbero sradicate.

-1 il ciclo delle donne che vivono insieme si sincronizza

Sebbene sia stato spesso osservato che il ciclo mestruale delle donne che vivono insieme si sincronizza, non esistono ad oggi evidenze scientifiche che lo dimostrino. Potrebbe dunque essere una curiosa coincidenza.

-2 Non si può fare sesso durante il ciclo mestruale

Il fatto che non si potessero avere rapporti sessuali durante il ciclo mestruale è un falso mito che per anni è stato considerato come una verità scientifica. La presenza di rapporti durante il ciclo è un qualcosa che può avvenire senza controindicazioni a discrezione della donna. Importantissimo sapere che si può restare incinte anche durante il ciclo, quindi sarà bene utilizzare le precauzioni del caso.

-3 Non ci si può fare il bagno o la doccia

Le nonne per anni hanno inculcato alle loro nipoti che durante il ciclo era sconsigliatissimo fare il bagno o la doccia. Niente di più sbagliato. Nulla vieta o sconsiglia di praticare le normali abitudini per l’igiene personale, il ciclo non si bloccherà affatto.

-4 Non si può praticare sport

Non è assolutamente vero che non si può praticare sport durante il ciclo mestruale, anzi, è stato ampiamente provato che lo sport aiuta anche a ridurre i dolori del ciclo.

-5 Le donne non sanno resistere al dolore

Nulla di più falso. Le donne sono state programmate per avere una soglia del dolore più alta di quella degli uomini. Esistono però donne che provano davvero molto dolore durante il ciclo mestruale.

-6 Non esiste la fame da ciclo

La fame durante il ciclo aumenta notevolmente così come la voglia di dolci. Il corpo infatti durante il ciclo ha bisogno di produrre più serotonina e inoltre la perdita di sangue provoca il bisogno di maggior ‘approvvigionamenti’ di cibo.

-7 Si perde poco sangue

La donna ha una notevole perdita di sangue durante il ciclo pari a 100 ml. Ci si può rendere conto della quantità utilizzando una coppetta mestruale.

-8 La sindrome premestruale non esiste

Molti uomini indicano la sindrome premestruale come un falso mito, spesso scusa per mangiare cibo spazzatura e per lamentarsi. Esistono donne però che addirittura soffrirebbero di più durante il ciclo che senza.

