Coppia | Le 6 strategie per affrontare un sano litigio. Come litigare per trovare un punto d’incontro vero e duraturo per la coppia

Quando si litiga, si pensa, si litiga e basta. Volano le parole, magari non pensate (o sì), ci si dice il peggio e poi, inevitabilmente si cerca di porre rimedio. A volte non basta e questo, a lungo andare, porta la coppia a logorarsi talmente tanto che l’unico passo da fare è la separazione o il divorzio. Ebbene, i litigi non sono sempre cattivi come si pensa, esclusi quelli che portano alla separazione ma, anche per quelli, di fondo, il problema è un altro: è il modo di litigare. Perché, parliamoci chiaro, chi non ha mai discusso o litigato con il proprio partner, marito, moglie o, perché no, amante? Tutti almeno una volta nella vita di coppia lo hanno fatto (e voglio sperare) anche più di una volta. Perché litigare fa bene – se si sa farlo – ciò che fa male alla coppia è il litigio cattivo, le parole che si usano e le conseguenze che si hanno in un secondo momento. Ecco la differenza tra chi rimane sposato (per esempio) e chi, invece, alla fine si separa. Anche per litigare ci vogliono delle strategie giuste. Per poter arrivare ad essere compresi dal proprio partner bisogna saper affrontare un sano litigio. Il sano litigio è proprio questo: scontrarsi ma farlo sempre nel rispetto dell’altro, solo così si può oltrepassare l’ostacolo, insieme. Scopriamo, dunque, quali sono queste 6 strategie per affrontare un sano litigio!

Le 6 strategie per affrontare un sano litigio

Nelle coppie la cui unione sfocia nel divorzio o nella separazione ad esempio, si può osservare una notevole assenza di tentativi, da parte di entrambi i partner, di ridurre la tensione con un sano litigio. Durante gli scontri coniugali, la presenza o l’assenza di modi per ricomporre gli screzi costituisce una differenza fondamentale fra le coppie che hanno un matrimonio o una relazione sana e quelle che alla fine si separeranno o si lasciano per sempre. Le strategie per un sano litigio devono essere sperimentate e ripassate non solo durante lo scontro con il partner, ma anche durante scambi privi di tensione: solo cosi facendo esiste una probabilità che esse divengano una risposta acquisita immediata. Ecco perché litigare fa bene alla coppia ed è inevitabile ma, bisogna saperlo fare e se non sai come farlo, ebbene, ecco le 6 strategie da usare

1. Utilizzate le competenze motivazionali

Quando litigate con il vostro partner, non focalizzatevi su questioni personali come l’educazione dei figli piuttosto che il sesso, il denaro o i lavori di casa ma, piuttosto, coltivate un’intelligenza emotiva di coppia, aumentando così le probabilità di risolvere i problemi. Imparate ad utilizzare le competenze emozionali; sopratutto la capacità di calmarsi (e di calmare il partner), l’empatia e la capacità di ascoltare l’altro, in modo da aumentare la probabilità che la vostra coppia riesca ad appianare efficacemente gli screzi.

2. Accordarsi in anticipo

Una strategia molto utile quando si litiga in modo accentuato e acceso è quella di accordarsi prima su uno stop senza arrivare a quel “punto di non ritorno” traumatico per la coppia. Come fare? Nel momento in cui avvistate che nell’altro sta arrivando un’improvvisa “inondazione emotiva” chiedete la sospensione del litigio. Non è facile e, in quel momento non sempre capirete quando fermarvi ma, con questa piccola utile strategia, nel tempo, diventerete bravissimi a fermare l’inevitabile. Questo intervallo, aiuta a ritrovare la calma e riprendersi dal “sequestro” emozionale aiutandosi con una tecnica di rilassamento o un esercizio aerobico.

3. Riformulate i pensieri negativi

Per liberarsi dei pensieri negativi, imparando a riconoscerli e a metterli in discussione, senza permetter loro di innescare una reazione di collera o generare una ferita, può essere utile monitorarli, compiendo uno sforzo intenzionale per richiamare alla mente fatti o prospettive che li mettano in discussione. Ad esempio, la partner potrebbe pensare: “Non gliene importa nulla delle mie necessità, è sempre talmente egoista”. A questo punto, potrebbe mettere in discussione il pensiero, ricordando tutti gli atti del marito che, in effetti, erano segni di premura. Ciò le consentirà di ridimensionare il suo pensiero facendogli assumere un’altra forma: “A volte dimostra che gli importa di me, anche se ciò che ha appena fatto è stato irriguardoso e mi ha fatto andare fuori di me”. In questo modo, se il primo pensiero genererà collera e risentimento, il secondo formulazione aiuterà ad intravedere una soluzione positiva.

4. La tecnica del rispecchiamento

Questa tecnica è usata in terapia di coppia ed è molto utile ed efficace quando, nella coppia, vi è il “classico” “tu non mi stai ascoltando”. La capacità di ascoltare tiene unite le coppie. Alcune coppie spesso sono talmente assorbite dalla collera, che si fissano a tal punto sui dettagli del problema contingente, da non riuscire più ad ascoltare, meno che mai a ricambiare le eventuali offerte di pace che potrebbero essere implicite in ciò che sta dicendo il partner. Questo metodo chiamato del “rispecchiamento” consiste per l’appunto, nell’ascoltare il proprio partner. Come metterlo in pratica? Quando un partner da voce ad una protesta, l’altro la ripete con le proprie parole, cercando di cogliere non solo il pensiero che la anima, ma anche i sentimenti che l’accompagnano. In questo modo il partner che sta rispecchiando l’altro controlla che la sua riformulazione corrisponda a quello che l’altro vuole effettivamente dire, riprovando finché non colpisce nel segno. Ciò genera nel partner, oltre alla sensazione di sentirsi compreso, anche una sintonia emozionale.

5. Guardare il punto di vista del partner

Un altro modo molto efficace per ricomporre un litigio è quello di far capire al partner che è possibile vedere le cose da punti di vista diversi, che possono ritenersi entrambi validi o anche di assumersi le proprie responsabilità e di scusarsi quando ci si rende conto di avere torto. Come minimo, riconoscendo la validità della prospettiva dell’altro, il partner gli comunica che lo sta ascoltando e che riesce a comprendere le emozioni che esprime, anche se non è d’accordo con la sua tesi.

6. L’importanza di contare prima di urlare

Quando ci si trova nel bel mezzo di un litigio violento, le parole esplodono come razzi dalla bocca e in un attimo vi state vomitando addosso le cosi peggiori. Proprio in quei momenti sembra impossibile stare fermi e non agire (con le parole). E invece sì, per risolvere la discussione, anche nei casi più violenti, è bene rimanere in silenzio, lasciate che il vostro partner si sfoghi e vedrete che, se non avrà alcuna reazione verbale violenta da parte vostra, lui/lei, in automatico si “spegnerà”. Perché? perché in quel momento la “partita” non vale più la pena giocarla.

Sembra strano ma molte coppie, quando litigano si “sfidano” come se fosse una competizione, si dicono cose brutte anche se non le pensano solo per ferire di più il partner. Ma perché farsi del male? Dunque, la prossima volta, spero non ci sia, ma se ci fosse, ricordatevi di respirare e di tenere la bocca chiusa per un paio di minuti, anche se vi sembra difficile. Appena vi è possibile, la cosa migliore è sempre mettere fine alla conversazione. Dite all’altro che parlerete quando sarà più calmo, perché è vostro diritto pretendere rispetto. In questo modo, rispetterete voi stessi e non si tratta certo di superbia, bensì di autostima. Così facendo, la discussione si affievolirà da sola.

Discutere senza litigare | Ecco come fare

Risolvere i conflitti è importante e, se il risultato è positivo, le relazioni si arricchiscono. Nonostante ciò, molte persone non sanno affrontare le opinioni diverse dalle proprie in modo ragionevole e senza arrabbiarsi, tanto meno abbandonare il proprio punto di vista. In altri casi, non essere in grado di vedere i propri limiti o i propri difetti rende la discussione impossibile. Uno dei problemi principali che fa litigare le persone quando discutono è vedere questo scambio di opinioni come una competizione dalla quale deve emergere un vincitore e un perdente. Sono in molti a prendere le discussioni molto sul personale, come se non trionfare sull’altro li sminuisse.

Con le discussioni si crea una situazione di competitività che arriva allo stremo. Molte persone scatenano violente discussioni solo per la voglia di vincere, di imporsi, di sentirsi i più potenti. Per questo motivo, è importante osservare le discussioni da un punto di vista sano, una dinamica nella quale, nonostante la rabbia, le persone riescano a comunicare in modo armonioso, senza cercare di imporsi e adottando un comportamento ricettivo nei confronti della necessità di esprimersi dell’altro.

