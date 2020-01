Astrologia | È innamorato? Scoprilo dal suo segno zodiacale

Scopri se è innamorato dal suo modo di fare e di atteggiarsi. Il parere delle stelle segno per segno.

Quando si parla d’amore è difficile stabilire delle regole perché si tratta di un sentimento di cui tutti parlano ma che in pochi conoscono davvero. L’amore è qualcosa di etereo e di intoccabile. Lo si può sentire con il cuore e si può trasmettere da persona a persona. Per coglierlo e comprenderlo, però, bisogna essere aperti, viverlo in prima persona e saperlo riconoscere negli altri. L’amore è un sentimento ricco di sfumature che possono variare colore in base ai sentimenti del momento.

È un sentimento che sa parlare e che sa arrivare dritto al cuore. Allo stesso tempo è capace di celarsi anche per anni, confinandosi in un angolo remoto del cuore.

Capire l’amore è davvero difficile ma a volte, se i presta davvero attenzione, si può riuscire a cogliere il sentimento provato da qualcuno. Così, anche senza aver ancora compreso del tutto l’amore, è possibile riconoscerlo nei gesti delle persone innamorate, nei loro sguardi e persino nei loro modi di fare. E visto che il modo di comunicare amore dipende anche dall’influsso che le stelle hanno su ognuno di noi, oggi dopo aver visto qual è il complimento giusto da fare ad ogni segno zodiacale e qual è la cosa che ogni segno zodiacale dovrebbe fare per vivere meglio, scopriremo come capire se la persona che ci piace è o meno innamorata. Un aspetto che può essere colto ancor meglio se si controlla anche il profilo dell’ascendente, essendo questo molto importante in tutto ciò che riguarda i sentimenti.

È innamorato? Ecco come capirlo secondo le stelle

Ariete – Si mette sempre in mostra

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che amano farsi notare e che pensano che attraverso l’attenzione degli altri esprimono maggiormente il proprio valore. Quando si innamorano di qualcuno, quindi, la loro prima reazione sarà quella di mettere in scena azioni in grado di attirarne l’attenzione. Se sono bravi in qualcosa cercheranno in tutti i modi di farlo notare e di mettersi in mostra e al contempo si vestiranno al meglio delle loro possibilità e cercheranno di tirar fuori tutta la loro capacità comunicativa. Un Ariete sempre sull’attenti e pronto a pavoneggiarsi davanti ai tuoi occhi più che davanti a quelli di chiunque altra potrebbe quindi essere proprio un Ariete innamorato.

Toro – Cerca di apparire al meglio

I nativi del Toro sono persone che tengono molto all’aspetto fisico e a come gli altri li vedono. Quando provano interesse per una persona, una delle prime cose che fanno è quindi quella di assicurarsi di essere al meglio delle loro possibilità. È quindi probabile che decidano di seguire una dieta, che si taglino i capelli e che si iscrivano persino in palestra. Tutte cose alle quali aggiungeranno una maggior ricercatezza nel look e tutto al solo scopo di farsi notare e di far breccia nel cuore della persona che gli piace. Un Toro innamorato sarà quindi uno sempre pronto a mostrare il lato migliore di se e a prendersi cura come non mai della propria persona.

Gemelli – È sempre originale e divertente

Quando si innamorano, i nati sotto il segno dei Gemelli, cercano in tutti i modi di conquistare il cuore della persona che gli piace. Per farlo si lanciano spesso in lunghi monologhi nei quali inseriscono tutto ciò che sanno piacere agli altri. Dalla loro, hanno la fortuna di godere di una buona dialettica e di riuscire sempre a far sorridere o interessare chi hanno davanti. Si tratta di un’arma della quale sono consapevoli al punto da volerla usare tutte le volte che gli è possibile. Un Gemelli innamorato sarà quindi riconoscibile dalla parlantina e dai modi di fare galanti che avrà solo per la persona che gli interessa e che ha deciso di far capitolare.

Cancro – È estremamente romantico

I nativi del Cancro hanno dalla loro parte un innato romanticismo che gli consente di ideare serate e regali in grado di farsi notare e apprezzare. Quando iniziano a provare dei sentimenti per qualcuno, fanno di tutto per mostrarsi all’altezza delle sue aspettative e al contempo iniziano a fare programmi romantici che ritengono essere in linea con i gusti della persona che gli interessa. È quindi facile vederli intenti a proporre uscite particolari o fare doni inattesi e sempre piuttosto romantici. Un Cancro innamorato è uno che sa come parlare alla persona che ama e che nel farlo trova sempre il modo di creare un’atmosfera romantica alla quale è difficile dire di no.

Leone – Inizia a fare regali importanti

I nati sotto il segno del Leone non hanno problemi nell’esprimere i propri sentimenti e per farlo scelgono sempre una via che sia importante ed in grado di lasciare il segno. Quando amano qualcuno, quindi, tendono a fargli regali importanti, ad invitarlo a cene sontuose e a mostrarsi così eleganti e speciali da essere certi di non poter ricevere un no. Un Leone innamorato è quindi uno che sa sempre cosa dire e cosa fare perché si sarà “esercitato” per diverso tempo e, al suo modo di fare sicuro, abbinerà sempre un dono prezioso, in grado di conquistare o quanto meno sorprendere la persona per la quale nutre interesse.

Vergine – Cerca di accontentare chi ama

I nativi della Vergine sono persone dirette. Non amano i giochi né tanto meno le strategie alle quali preferiscono atteggiamenti sereni ed in grado di dare a chi li riceve la felicità che merita. Pur non essendo estremamente romantici, se presi da qualcuno si adopereranno in tutti i modi per accontentarlo e farlo felice. Un nativo della Vergine innamorato, quindi, sarà sempre pronto a soddisfare richieste e desideri della persona amata e tutto senza chiedere nulla in cambio se non, ovviamente, un po’ di amore.

