Alessia Marcuzzi: il tattoo “copia” la Ferragni, haters impazziti

Alessia Marcuzzi ha finalmente fatto il suo primo tatuaggio, che in realtà sono tre. Il tempo di pubblicare la foto su Instagram e gli haters si scatenano contro di lei cercando di stuzzicare la rivalità con la Ferragni. Chiara arriva e asfalta chiunque nel giro di due parole.

Il problema dei tatuaggi è che sono indelebili: proprio per questo motivo Alessia Marcuzzi ha deciso di prendersela molto comoda prima di decidersi finalmente a eseguire il primo disegno permanente sulla propria pelle.

La bella presentatrice ha optato per un tatuaggio che in realtà si compone di due parti: una piccola scritta e due stelle tatuati sulle mani.

Alessia ha voluto confidarsi con i follwer raccontando con enorme dolcezza i motivi della sua scelta ma, in pochissime ore, intorno alla sua fotografia si è scatenata una vera e propria bufera di commenti che hanno cercato in tutti i modi di creare una rivalità e un casus belli che mettessero l’una contro l’altra due primedonne dei social italiani: Alessia Marcuzzi e Chiara Ferragni.

Il caso del tatuaggio di Alessia Marcuzzi

Sulla mano sinistra, appena sotto il polso, Alessia Marcuzzi ha voluto farsi tatuare la parola LUCE. Il lettering scelto è assolutamente essenziale e privo di fronzoli, come a indicare che più che l’aspetto estetico del tatuaggio, alla Marcuzzi importava il suo significato profondo.

Sulla mano destra di Alessia, esattamente nella stessa posizione della scritta, sono spuntate due piccole stelle nere.

I tre tatuaggi sono stati eseguiti contemporaneamente (tanto che Alessia parla di un tatuaggio solo) e rappresentano un concetto e delle persone molto importanti nella vita della presentatrice.

Nello specifico, Alessia ha spiegato così perché la scelta per il suo primo tatuaggio è ricaduta sulla parola “Luce”: “Luce e’ una parola che fa parte spesso della mia vita […]. Luce è anche il nome del nuovo progetto a cui sto lavorando da un bel po’ di mesi e che non vedo l’ora di presentarvi!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 24 Gen 2020 alle ore 12:25 PST

Per quanto riguarda le due stelline, di cui una è un po’ più piccola dell’altra, Alessia ha spiegato che rappresentano i suoi due figli Tommaso e Mia. Tommaso, che ha 19 anni, è nato dalla relazione della presentatrice con Simone Inzaghi, mentre Mia è nata invece dalla relazione con Francesco Facchinetti appena 9 anni fa.

La differenza di dimensione tra le stelle rappresenta quindi la distanza anagrafica tra la nascita dei due ragazzi, che hanno rappresentato per alessia due momenti di pura gioia. Oltre a questo, la stella è anche il simbolo della linea di borse di Alessia, simbolo scelto proprio in virtù della suo collegamento concettuale alla luce.

Gli haters contro Alessia Marcuzzi

Questo perfetto quadro su Instagram è stato immediatamente inquinato dai commenti degli haters che hanno sottolineato in maniera insistente che l’idea di Alessia non è affatto originale.

Chiara Ferragni, infatti, possiede un identico tatuaggio con la parola Luce (simile anche nel lettering), posizionato sul costato, appena dietro a uno dei seni.

La povera Alessia, forse mortificata dalla questione, è letteralmente cascata dalle nuvole, ma ha saputo uscire elegantemente dal campo minato in cui i follower l’avevano messa: “Sinceramente non lo ricordavo! Vabbè sono contenta di avere una cosa in comune con una ragazza stupenda, sorridente e che emana luce sempre”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 7 Nov 2019 alle ore 1:41 PST

Nella speranza di assistere a un memorabile catfight tra le due bionde, gli haters della Marcuzzi hanno anche taggato compulsivamente Chiara, che non ha potuto fare a meno di rivolgere la sua attenzione alla questione.

Con l’eleganza che le è propria e con l’invidiabile capacità di mettere a tacere i leoni da tastiera con una frase sola, Chiara ha commentato: “Ti sta d’incanto”: questione chiusa, haters a casa.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.