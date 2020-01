Sinisa Mihajlovic | Nuovo ricovero in Ospedale – VIDEO

Sinisa Mihajlovic | Nuovo ricovero in Ospedale per il tecnico del Bologna, dopo il trapianto di midollo ricoverato questa mattina all’Istituto di Ematologia – VIDEO

Sinisa Mihajlovic è stato nuovamente ricoverato, stamani, presso l’Istituto di Ematologia del Policlinico Sant’Orsola di Bologna.

Leggi anche: Sinisa Mihajlovic si confessa a “Verissimo” – VIDEO

Dopo il trapianto avvenuto un mese fa, per il tecnico del Bologna è stato necessario un nuovo ricovero in ospedale per una terapia post trapianto. Scopri nel video la nota dell’Ospedale

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI