State pensando di sposarvi già da un po’ ma ancora non avete fissato una data? Bene, prima di scegliere il giorno delle vostre nozze, dovete conoscere tutto ma dico, proprio, tutto sulla scelta di questo giorno se volete che sia davvero perfetto, non solo per voi ma per tutti i vostri invitati alle nozze. Se state pensando, per esempio, che sarebbe “carino” sposarvi il giorno di ferragosto o durante le feste natalizie, state commettendo un tremendo errore!!! Mai, e ripeto, mai, scegliere una data “solo” perché voi e il vostro partner, pensate che sia il giorno perfetto per tutti, no, non è così. Prima di scegliere il giorno del matrimonio, dovete necessariamente porvi alcuni quesiti che riguardano, sopratutto i vostri futuri ospiti. Una domanda semplice: Volete che il vostro matrimonio sia davvero apprezzato da tutti? Allora partite con il piede giusto e scegliete con accortezza la data del vostro giorno più importante! Se non sapete quali giorni evitare, non preoccupatevi, di seguito troverete tutte le informazioni necessarie affinché, voi, future e premurose sposine, pensiate davvero a tutto, e a tutti!

Matrimonio | Quali date non devi mai scegliere per sposarti

La scelta della data delle nozze è spesso fonte di ansia e un vero e proprio puzzle, perché bisogna far coincidere la disponibilità del luogo della cerimonia con quello del ricevimento e con molti altri parametri importanti.

Il metodo più semplice secondo me è iniziare con delle ipotesi e poi verificare che non ci siano ostacoli o problemi, successivamente, individuate alcune opzioni, scegliere la data del matrimonio più appropriata in base alle varie disponibilità delle location.

Ma, aldilà dell’organizzazione materiale del tuo matrimonio, vi sono alcune date che proprio dovresti evitare di prendere in considerazione per il bene dei tuoi invitati e non solo. Scopriamo nel dettaglio quali sono le date da non scegliere mai per le tue nozze

1. Feste religiose

Evita di scegliere di sposarti durante le feste religiose. Queste si riferiscono, ovviamente, al Natale e a Pasqua. Probabilmente i vostri ospiti preferirebbero passare il Natale o la Pasqua in famiglia o con gli amici. Non costringeteli a scegliere tra voi e loro, perché la maggior parte eviterebbe di venire e l’altra parte (amici stretti e parenti) “costretti” a presenziare, non lo farebbero con piacere. In più, in queste date tutto vi costerà di più, sia la location, sia la chiesa. Insomma non sarebbe un’ottima scelta.

2. Feste patronali, fiere e feste civili e nazionali

In queste date troverete una grande confusione, i fornitori locali pieni di altri impegni, traffico e alberghi occupati per i vostri invitati che vengono da fuori. Un’organizzazione buttata all’aria per una data che potevate tranquillamente evitare. Lo stesso vale per quelle date importanti come capodanno, il 1 maggio, il 25 aprile, il 2 giugno, ferragosto, quasi certamente i vostri invitati hanno altri impegni.

Quindi, prima di scegliere la data giusta, assicuratevi che dove si svolgerà l’intero matrimonio, chiesa e ricevimento, non vi siano nello stesso giorno altre feste importanti.

3. Feste personali come compleanni e anniversari

Regalatevi un giorno interamente dedicato al vostro matrimonio, evitando di scegliere date che si sovrappongono con altre feste. Può essere carino scegliere la data del matrimonio in corrispondenza dell’anniversario dei genitori o dei nonni, ma assicuratevi che siano d’accordo. Stessa cosa vale per il vostro compleanno o quello del vostro partner. Pensateci un attimo: davvero volete festeggiare “per sempre” il vostro compleanno in concomitanza con il vostro anniversario di matrimonio? E se, per caso, si spera mai, un giorno decidiate di separarvi? Beh, non sarà mai più un bel compleanno da ricordare, sbaglio?

4. Ponti e vacanze

Mai, e dico mai aprire la cassetta della posta con l’invito ad un matrimonio nel giorno di Ponti e vacanze, sarebbe davvero una cattiveria per i vostri ospiti! Vi sarà capitato anche a voi, di ricevere una partecipazione di nozze in uno di questi giorni, cosa avete pensato per prima cosa? Ecco, appunto proprio quello, non c’è motivo neanche di specificarlo. Insomma non è un bel “periodo” per sposarvi. In quei giorni i vostri “futuri ospiti” avranno già organizzato il ponte per le vacanze da trascorrere in relax, perché stravolgere la loro vita per un matrimonio? Anche se è il vostro e gli ospiti sono cari amici, proprio non si fa. Lo stesso discorso vale per i periodi dedicati alle ferie estive e invernali, rischiate di ricevere molte disdette da chi non vuole rinunciare alle vacanze. Inoltre sono in genere i periodi più costosi e più affollati.

In occasione di queste feste ci sono spesso dei ponti, il che potrebbe aiutarvi, se vi sposate lontano da dove vivono i vostri ospiti, o se avete in mente un ricevimento serale. I costi degli alberghi e dei mezzi di trasporto però salgono! Come detto prima, scegliere la data del matrimonio in corrispondenza di queste feste ha delle controindicazioni. Valutate pro e contro.

5. Feste in cui si regalano fiori

Se non volete svenarvi evitate anche i periodi di San Valentino, dell’8 marzo e della festa della mamma. I fioristi saranno impegnatissimi e i fiori costeranno un capitale! Ovvio, queste sono date meno “impegnative” se decidete di sposarvi rispetto alle altre date fin ora descritte ma, se potete evitare di sposarvi proprio in occasione di queste date, non farete male a nessuno e i fioristi ringrazieranno!

6. Date “superstiziose” da evitare

Siete superstiziosi? Allora ricordate che “di Venere e di Marte non si sposa e non si parte né si dà principio a un’arte”. I detti popolari, per chi ci crede, sono importanti da tenere in considerazione. In più sarebbe anche giusto evitare il 29 febbraio (ma veramente volete festeggiare l’anniversario ogni 4 anni?), il 15 marzo (le idi di marzo), il venerdì 13 e il venerdì 17. Ovviamente se invece non siete superstiziosi, scegliere questi giorni per il matrimonio vi aiuterà a trovare location e fornitori liberi.

