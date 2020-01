Eleonora Daniele | La lettera d’amore alla futura figlia – VIDEO

Eleonora Daniele | La lettera d’amore alla futura figlia: “Sento che tu scalpiti qui dentro” – VIDEO

Eleonora Daniele, conduttrice Rai, è in attesa del suo primo figlio. Per la gioia immensa la conduttrice ha dedicato alla futura figlia Carlotta, una lunga lettera d’amore

Leggi anche: Eleonora Daniele incinta | l’annuncio in diretta – VIDEO

Nella lettera postata sui social, la Daniele scrive tutto il suo amore verso la figlia in arrivo: “L’attesa di conoscerti…Sento che anche tu scalpiti qui dentro…Chissà che carattere avrai e quanto sarai bella! E’ un ‘emozione unica immaginarti con tutta la dolcezza che avrai, non so se ti resisterò!” Scopri il resto nel video

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI