Astrologia | Il complimento giusto da fare ad ogni segno zodiacale

Scopri quale complimento fare ad ogni segno dello zodiaco per vederlo felice.

Interagire con gli altri non è sempre semplice e a volte può capitare di domandarsi come agire in determinate occasioni per andare d’accordo o dire e fare la cosa giusta. Di sicuro, all’interno dello scambio di opinioni, un buon modo per accattivarsi le simpatie di qualcuno è quello di fare dei complimenti.

Elogiare qualcuno per un suo modo di essere o di fare, esaltando magari degli aspetti che altri non notano è infatti un gesto che porta spesso ad avvicinarsi e a donare emozioni positive all’altra persona.

Posto che nel rapportarsi con gli altri è sempre meglio essere sinceri e non dire cose che non si pensano solo per compiacerli, ci sono complimenti che possono far centro più di altri.

Dopo aver visto qual è la cosa che ogni segno zodiacale dovrebbe fare per vivere meglio e qual è l’errore che fanno i segni dello zodiaco quando vivono con qualcuno, oggi scopriremo quindi quale complimento è meglio fare ai vari segni se si è indecisi tra più opzioni. Trattandosi di un tasto che va a toccare anche la sfera emotiva delle persone coinvolte, il consiglio è quello di prendere in considerazione anche il profilo dell’ascendente, particolarmente importante sotto diversi punti di vista.

Oroscopo – Ecco il complimento giusto per ogni segno zodiacale

Ariete – Sei bravissimo/a in quello che fai

Al di là di ogni cosa, i nati sotto il segno dell’Ariete amano eccellere e farsi notare in tutto quello che fanno. Spesso, infatti, per via del loro concentrarsi più che altro su se stessi, si trovano ad entrare in conflitto con gli altri che tendono per lo più a dar loro degli egoisti senza evidenziare le cose in cui effettivamente eccellono. Sapere che i loro sforzi vengono notati da qualcuno e che ciò che fanno li porta ad essere ammirati è sempre qualcosa in grado di renderli felici e di dargli ancora più carica, spingendoli a fare sempre di più fino a raggiungere l’eccellenza. A volte, basta un complimento anche piccolo, purché sincero, per farli davvero felici e farli sentire accolti e capiti.

Toro – Sei una persona piacevole

Anche se non sempre lo danno a vedere, i nativi del Toro sono persone estremamente vanitose. Ricevere dei complimenti è quindi molto importante per loro, specie se incentrati sulla loro persona. Sapere di essere stimati e apprezzati per come si porgono o per i loro valori è infatti un aspetto molto importante e sul quale puntano sempre una certa attenzione. Per farli felici basta quindi dimostrare di aver notato cosa fanno e come lo fanno e di apprezzarli come persone, sopratutto nel modo con cui si relazionano con gli altri. I Toro, dopotutto, si concentrano molto sugli altri e amano costruire rapporti duraturi. Vedere che ciò che fanno è notato e che da loro i risultati desiderati riesce a rallegrarli al punto da tirarli su anche in una giornata no.

Gemelli – Sei divertente

I nati sotto il segno dei Gemelli amano stare tra gli altri ma a volte temono di non essere abbastanza di compagnia o di porsi nel modo sbagliato con le persone che gli stanno intorno. Sapere che le loro preoccupazioni sono inutili e che il loro carattere è apprezzato dagli altri è qualcosa che li rende sempre felici e che infonde loro una certa sicurezza. Ciò fa sempre bene al loro umore, rendendoli sicuri al punto da riuscire ad essere persino più divertenti e comunicativi del solito. Insomma, basta davvero poco per far giungere loro un complimento purché alla base ci sia qualcosa di sincero. Tra le altre cose sono infatti particolarmente bravi nel cogliere se gli si sta mentendo.

Cancro – Sei una bella persona

I nativi del Cancro sono persone vanitose ed auto celebrative e tra le cose alle quali tengono di più c’è quella di comunicare una sorta di perfezione. Il miglior complimento che si possa far loro è quindi uno incentrato sulla loro persona e sopratutto su come vengono percepiti all’esterno. Sapere di piacere sia esteticamente che moralmente dona loro una spinta in più, fortificandoli la dove di solito sono piuttosto carenti ovvero nell’autostima. Basta davvero poco per farli star meglio in tal senso anche se c’è da dire che un complimento tende ad esaurire in fretta il suo potere e che pertanto serve loro sentirsi costantemente rassicurati ed elogiati.

Leone – Hai stile

I nati sotto il segno del Leone sono persone che amano stare al centro dell’attenzione e che pertanto non esistano a mettersi in mostra in tutto quello che fanno. Uno degli aspetti che più sta a cuore è quello legato al modo di vestire e di agire e questo vale sia sul lavoro che nella vita di tutti i giorni.

Sentirsi apprezzati per lo stile particolare ed originale con il quale vestono, si pongono o strutturano il modo di gestire il lavoro è quindi qualcosa che li inorgoglisce nel profondo. E, trattandosi di persone che hanno bisogno dei complimenti altrui, uno così specifico è sempre tra i più apprezzati, specie se subito dopo se ne aggiungono di altri.

Vergine – Sei davvero saggio/a

I nativi della Vergine sanno di essere un po’ ossessionati dal bisogno di precisione. Si tratta però di una cosa della quale non possono fare a meno e che per loro rappresenta un punto di vanto così come un qualcosa che sanno non essere apprezzata da tutti. Sentire di essere compresi e ricevere complimenti per dei consigli dati o per una qualche dritta suggerita in un contesto particolare è quindi una cosa che li rende davvero felici. Certo, a volte complimenti di questo tipo possono renderli un po’ troppo sicuri, portandoli ad eccedere un po’ troppo. Resta però, che si tratta anche delle cose giuste da dire, ammesso di pensarle davvero, se si vuole che un complimento faccia breccia nel loro cuore.

