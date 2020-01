Antonella Elia e Fernanda Lessa hanno fatto pacere al GF Vip: cosa è successo alle due acerrime rivali di quest’edizione di Alfonso Signorini

Nelle scorse ore al Grande Fratello Vip è accaduto quello che nessuno mai si sarebbe aspettato potesse accadere: Antonella Elia e Fernanda Lessa hanno fatto pace. Ma cosa è successo tra le due?

Ieri i concorrenti di Alfonso Signorini si sono lasciati trasportare dal ritmo delle musiche di Grease, dando vita a una vera e propria gara.

Secondo Fernanda Lessa, Antonella Elia al GF Vip meritava di vincere la gara di ballo. Da quel momento, l’ex ragazza di Non è la Rai non ha più trovato fastidiosa la sua acerrima nemica ed hanno iniziato ad andare d’amore e d’accordo per la gioia di Adriana Volpe, che aveva legato con entrambe le concorrenti.

GF Vip | Pace fatta tra Antonella Elia e Fernanda Lessa: il web insorge

Antonella Elia, dopo aver ascoltato i complimenti di Fernanda Lessa al GF Vip, ha deciso di seppellire l’ascia da guerra.

Le due concorrenti di Alfonso Signorini non sono di certo diventate migliori amiche nel giro di qualche ora, ma iniziano a tollerare l’una la presenza dell’altra.

Il web però, in maniera del tutto inaspettata, ha reagito in maniera negativa. Gli utenti della rete hanno infatti attaccato Adriana Volpe che ha spinto, nel corso di questi giorni, le due ad avvicinarsi. Il pubblico del piccolo schermo amava vedere le due litigare e questo da oggi non sarà più possibile.

Ma il trash non finisce di certo perché Antonella Elia e Fernanda Lessa hanno fatto pace al Grande Fratello Vip. Nella puntata in onda stasera, Antonella avrà un confronto con Valeria Marini dopo averla duramente offesa la scorsa settimana, ma non solo.

Questa sera si parlerà anche della condizione di Barbara Alberti nella casa, visto che il televoto di questa settimana è stato annullato a causa della sua presenza ballerina nel programma.