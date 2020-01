Scopri qual è la mossa da fare per vivere al meglio la tua vita. Il parere delle stelle per ogni segno zodiacale.

Quando si pensa a se stessi e alla vita che si conduce, si tende sempre a focalizzare l’attenzione sulle mete da raggiungere e su tutto ciò che non va o che potrebbe andare meglio. Raramente ci si mette al centro della questione. E questo è di base un grande errore perché le uniche persone in grado di migliorare la nostra vita siamo proprio noi, attraverso le nostre scelte ed i modi con cui scegliamo di agire. Quando ci si sente poco in sintonia con la vita che si conduce, quindi, la prima cosa da fare sarebbe quella di analizzarsi a fondo. A volte, infatti, basta guardare le cose da un altro punto di vista per accorgersi di piccoli aggiustamenti che una volta messi in atto possono cambiare le cose in positivo.

Visto che i modi di essere o di sbagliare a volte possono dipendere dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi, oggi dopo aver visto come si comportano i segni dello zodiaco quando hanno l’influenza e come ogni segno zodiacale dovrebbe affrontare ciò che gli fa paura al momento, scopriremo quindi cosa è giusto fare al momento per vivere meglio. Trattandosi di un aspetto che ha a che fare con il modo di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere un’idea più precisa su come agire al meglio.

Astrologia: Ecco cosa devi fare per vivere meglio

Ariete – Devi imparare a pensare di più agli altri

Per vivere meglio la tua vita, anche se la cosa può sembrarti strana, la mossa che devi compiere è quella di guardare di più gli altri e meno te stessa. Questo significa aprirti alle esigenze e ai bisogni di chi ti sta accanto, allenare la tua empatia e comprendere che avere qualcuno vicino è qualcosa che può darti tanto. Imparare a dar vita a rapporti più veri sarà infatti un buon modo per sentirti meno sola. Allo stesso tempo potrai cogliere momenti di felicità anche là dove non sei solita andare con la mente. Il tutto ti porterà ad una vita più ricca e meno arida e di conseguenza più istintiva e portata ai sentimenti. Gli stessi che spesso tendi a sfuggire ma che una volta fatti entrare nel tuo metro quadrato potranno offrirti tanto, rendendoti più grata per tutte quelle piccole grandi cose che già hai ma che spesso tendi a non vedere. Alla fine, ciò che devi fare, consiste nel cambiare semplicemente il modo di vedere le cose.

Toro – Devi iniziare a circondarti delle persone giuste

Per essere più felice, la prima cosa che dovresti fare è guardarti intorno e cercare di capire chi tra le persone che ti circondano ti è davvero amico. Spesso ti capita infatti di investire energie in rapporti che alla fine non decollano. Questo ti lascia dentro una frustrazione inevitabile che fai fatica a metabolizzare. Essendo una persona che ama le amicizie solide e durature, dovresti concentrarti maggiormente su queste, cercando di circondarti solo delle persone più adatte a te e con le quali sai di poterti sentire in sintonia. Non farlo ti farà sentire sempre a metà, poco soddisfatta di te stessa e non esattamente centrata. Sembra un cambiamento piccolo rapportato a ciò che vorresti per te ma in realtà è qualcosa che ti cambierebbe nel profondo e che di conseguenza si rifletterebbe sulla tua vita. Inutile dire che ciò la renderebbe più piacevole da vivere e più in linea con le tue corde.

Gemelli – Devi imparare a centrarti

Spesso vivi con la precisa idea che ogni cosa che avviene dipende dagli altri o dalla sorte che ti è avversa. E questo quando concentrarti su te stessa potrebbe aiutarti a cambiare tutto ciò che non va (o quasi) nella tua vita. Si tratta di un processo di responsabilizzazione che è sicuramente difficile da mettere in atto ma che una volta acquisita la giusta pratica può diventare un’arma in grado di modificare le cose che non ti piacciono. Deciderti a mettere te al centro di ogni cosa, ti aiuterà infatti a capire come muoverti e cosa fare per gestire le cose in modo che si evolvano secondo i tuoi desideri. Allo stesso tempo ti aiuterà a comprendere meglio te stessa, portandoti ad una maggior conoscenza dei tuoi limiti e delle tue risorse.

Cancro – Devi essere meno ansiosa

Se c’è una cosa che ti impedisce di godere a pieno della tua vita, questa è la propensione a vedere le cose sempre da un punto di vista ansiogeno. La paura che le cose vadano male ti spinge infatti a metterti dei paletti che ti impediscono di procedere come invece potresti fare. Si tratta di un modo di fare che metti in atto sia quando hai a che fare con gli altri che riguardo le situazioni nelle quali ti vieni a trovare. La migliore cosa che puoi fare, quindi, è quella di cercare di essere sempre calma davanti a novità o decisioni da prendere. A mente fredda, infatti, tendi a funzionare meglio che in preda all’ansia.

Leone – Devi scegliere le cose su cui concentrarti

La tua vita è sicuramente abbastanza affine alle tue esigenze e questo ti porta a non dovertene preoccupare poi molto. Tuttavia potresti vivere decisamente meglio se iniziassi a concentrare le tue energie solo su ciò che ti piace davvero o su attività che possono portarti qualcosa di utile. Il tuo cercare sempre di essere dentro tutto, ti spinge infatti a lasciarti coinvolgere da troppe cose. E questo alla lunga può sottrarti le energie che servirebbero per altro. Provare a gestire in modo diverso tutto ciò che hai per le mani ti aiuterebbe a lasciare nella tua vita solo ciò che ti piace davvero e questo gioverebbe non solo al tuo tempo ma anche al tuo umore.

Vergine – Devi imparare a coltivare l’ottimismo

Inutile girarci attorno: uno dei tuoi più grandi problemi è quello di essere estremamente negativa e sempre in attesa di brutte notizie. Questo modo di agire ti porta inevitabilmente a gestire male ogni cosa, gestendo i problemi con ansia e vivendo anche i momenti piacevoli come in sordina, quasi sapessi che presto o tardi sarebbero comunque destinati a finire.

La verità è che al di là di come vanno le cose, pensare in negativo non ti aiuterà ad evitare i problemi. Al massimo renderà invece meno piacevoli quei momenti che potrebbero aiutarti a rilassarti e a ricaricarti. Basterebbero quindi un po’ di impegno e di forza di volontà per cercare di aprirsi ad una visione più positiva delle cose che ti aiuterebbe a vivere meglio e a scoprire che a volte, anche il pensiero positivo può essere fonte di risorse da mettere in campo. Un’opzione che varrebbe la pena prendere almeno in considerazione.

