Stasera in tv | Palinsesto della prima serata domenica 26 gennaio

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo per la prima serata di oggi, elenco completo dei programmi scelti per noi dai canali in chiaro più seguiti.

Una nuova serata ci attende e, con essa, tanti nuovi programmi televisivi tutti da scoprire.

Dagli show ai film in prima visione, passando per serie tv e programmi di intrattenimento in generale, le proposte del piccolo schermo cercheranno di accontentare veramente tutti noi. Quale sceglieremo allora di seguire? La scelta spetta solo e soltanto alla nostra volontà.

Per esplorare le varie alternative e selezionare al meglio quella più adatta alle nostre esigenze, sfogliamo allora insieme il palinsesto televisivo della prima serata di oggi.

I canali in chiaro ci attendono con le loro migliori proposte per questa domenica sera. A noi la scelta definitiva!

Stasera in tv: palinsesto domenica 26 gennaio

Rai Uno – Al posto tuo (Film)

Luca Molteni e Rocco Fontana hanno in comune una sola cosa: il lavoro. Entrambi direttori creativi di due aziende di ceramiche e sanitari; il primo single incallito, donnaiolo e architetto dalla tempra estrosa, il secondo sposato, perennemente a dieta ed un preciso geometra. Si troveranno a confrontarsi quando le loro rispettive aziende decideranno di fondersi e dovranno contendersi l’unico posta da responsabile messo a disposizione dalla nuova società. Peccato che i due appariranno perfettamente complementari e l’azienda opterà allora per una vera e propria proposta indecente: li inviterà a scambiarsi le vite per cercare di capire (e accettare) le rispettive abitudini e gli immancabili segreti.

Rai Due – Che tempo che fa (TalkShow)

L’intervista all’ospite di turno, seguito dal monologo di Luciana Littizzetto. E poi una discussione con ospiti prestigiosi sugli avvenimenti della settimana appena trascorsa. Questo è Che Tempo che fa, programma al timone del quale troviamo come sempre Fabio Fazio.

Rai Tre – Amore criminale Storie di femminicidio (Inchieste)

La lotta contro la violenza sulle donne passa anche per il programma in cui Veronica Pivetti prende in carico le testimonianze attorno a tante donne vittime di estreme violenze.

