Scopri i segni dello zodiaco più bravi a dire bugie.

Quando si parla di rapporti interpersonali, la sincerità è quasi sempre al primo posto tra i requisiti che ognuno di noi desidera. Si spera sempre di poter contare sulle persone che si amano e di potersi fidare degli altri. La paura di restare delusi o di scoprire un tradimento o una bugia è infatti così grande da spingere spesso ad essere sospettosi, a stare sulle proprie e a indagare sugli altri al fine di coglierli in fallo o di accertarsi della loro effettiva sincerità. Per questo motivo la classifica che andremo ad esplorare oggi non sarà delle più liete.

Dopo aver visto quali sono i segni più gelosi e quali quelli più asociali, cercheremo infatti di capire quali sono i segni zodiacali più bugiardi dello zodiaco. Perché anche se è difficile da credere, e soprattutto da accettare, gli astri governano anche questo aspetto della personalità, rendendo un determinato segno più o meno propenso alla menzogna. Attenzione, però, leggere che un determinato segno è particolarmente bravo a mentire non significa necessariamente che scelga di farlo ma che ne ha semplicemente la potenzialità. Potrebbe anche essere una persona brava a mentire ma che per voi ha scelto di essere sempre sincero. Insomma, prima di arrivare alle conclusioni è sempre meglio ricordare che, astri o non astri, ogni persona è un caso a se. Senza contare che in questi casi va sempre considerato l’ascendente e che tra i segni bravi a mentire potresti esserci anche tu. Sei pronta a scoprirlo?

I segni più bravi a mentire dello zodiaco

Ariete – I mentitori occasionali

Gli Ariete non amano mentire, più che altro perché non desiderano dover ricordare ogni cosa detta. Se occorre però sono bravissimi ad omettere i particolari importanti, dando così un’idea di realtà ben diversa da quella effettiva. Questo loro aspetto gli torna spesso utile per apparire più brillanti di come sono. Una cosa che spesso fanno anche senza rendersene conto.

Toro – Quelli bravi ad omettere le cose

I nativi del Toro pretendono sincerità da chiunque li circondi, per questo motivo si sforzeranno sempre di fare altrettanto evitando inutili bugie. D’altro canto se sanno che qualcosa può tornargli scomoda, eviteranno di dirla, limitandosi ad omettere le realtà che ritengono non sia necessario sapere. Per questo motivo bisogna sempre prestare attenzione anche al linguaggio non verbale, attraverso il quale, a volte gli capita di tradirsi.

Gemelli – I narratori di realtà alternative

Chi conosce molte persone nate sotto questo segno sarà pronto a giurare che sono tra i più bugiardi dello zodiaco. In realtà la loro non è una vera e propria attitudine alla bugia quando un modo di reinterpretare gli eventi. Consapevoli che ogni cosa può essere vista sotto diversi punti di vista, nella vita preferiscono scegliere il proprio, rendendolo credibile a chiunque sarà pronto ad ascoltarli. Tra le cose che dicono, quindi, non ci saranno mai verità assolute ma neppure totali bugie.

Cancro – I falsi sinceri

I nati sotto il segno del Cancro sembrano le persone più sincere del mondo. In realtà sono molto bravi a celare i propri sentimenti, tanto da farlo prima di tutto con se stessi. Le loro bugie, quindi, non sono esattamente cattive, ma estensioni delle realtà che si raccontano per sentirsi meglio. Se si fanno una loro idea delle cose, quindi, a prescindere dal fatto che sia o meno vera, sarà davvero difficile fargli cambiare idea, perché prima di condividerla con altri avranno convinto se stessi.

Leone – Sinceri per comodità

I Leone non amano mentire. Nella vita sono già fin troppo presi tra impegni e strategie lavorative per scegliere deliberatamente di raccontare il falso. Per loro è molto più semplice dire le cose per come stanno. Forti come sono, dopotutto, non temono di certo un opinione errata. Dentro di loro sanno benissimo di poter convincere gli altri delle loro idee e se serve sono anche pronti a farlo. Di base, però, ciò che dicono corrisponde sempre al vero. O quasi.

Vergine – Sinceri solo per pigrizia

I nati sotto questo segno sono probabilmente tra quelli meno bravi a mentire. Dover ricordare quanto detto, mettere insieme più bugie e ostentare una realtà che non esiste, sono cose ben lontane dal loro modo di essere. Mentire li fa sentire a disagio, dandogli la sensazione di non essere veramente se stessi. Se lo fanno, quindi, tendono a chiudersi a riccio o a diventare scontrosi. Insomma, meglio che siano sempre sinceri perché da mentitori sono davvero pessimi.

