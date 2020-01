Le previsioni meteo di domani ci svelano che tempo farà nelle tre principali aree della Penisola, incluse precipitazioni, temperature e molto altro ancora

Già le previsioni meteo di oggi ci avevano fatto capire che il peggioramento meteorologico era oramai inevitabile un po’ per tutto il nostro Paese.

Ecco allora che il prospetto di domani giunge come una semplice conferma dell’incombere di nubi e precipitazioni lungo l’intero Stivale.

Ci dovremo dunque arrendere a una settimana da pieno inverno? Scopriamolo insieme.

Previsioni meteo domani, lunedì 27 gennaio

Le previsioni meteo di domani appaiono all’insegna di un tempo in peggioramento. Un po’ ovunque aumenteranno i settori nuvolosi, uniti spesso a insistenti precipitazioni che si fanno poi nuvole con l’aumentare dell’altitudine.

Le temperature si mantengo comunque generalmente stabili, una magra consolazione rispetto a una settimane che sembra iniziare a dir poco in salita.

Vediamo però nel dettaglio quali saranno le zone più all’insegna del maltempo e quali, invece,e potranno sperare ancora in qualche timido raggio di sole.

Arrivano le previsioni del tempo di lunedì 27 gennaio. Un dettagliato prospetto zona per zona tutto da leggere.

Nord

Un meteo in netto peggioramento quello che riguarda il settentrione italiano durante la giornata di lunedì 26 gennaio, giornata in cui ancora qualche pioggia imperverserà sulla Liguria orientale mentre alcune nubi insisteranno sulla Valpadana. La situazione peggiora poi ulteriormente lungo le ore della sera, in particolare su ovest Alpi, dove arriva anche la neve a partire dai 1000 metri di altitudine. Le temperature si registrano stabili, con massime massime che oscilleranno tra gli 8 e i 13 gradi.

Centro

Un meteo ancora sostanzialmente all’insegna della nuvolosità sulle regioni centrali con nubi irregolari che insisteranno in particolare modo su Sardegna, Toscana e Lazio, con locali deboli piogge e una maggiore variabilità lungo le regioni adriatiche. Le temperature si registreranno stabili, con massime comprese tra i 12 e i 16 gradi.

Sud

Una insistente nuvolosità si potrà notare anche al meridione con nubi sparse che si alterneranno a ampie schiarite. Maggiori addensamenti potranno notarsi invece su bassa Calabria tirrenica e Messinese ma senza fenomeni di nota. Le temperature appariranno stabili, con massime che si attesteranno tra i 13 e i 17 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com