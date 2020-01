Festival di Sanremo | Antonella Clerici tuona: “Sono stanca!” – VIDEO

Festival di Sanremo | Antonella Clerici si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui Instagram riguardante le critiche che la manifestazione canora più famosa d’Italia sta ricevendo in questi giorni

Antonella Clerici ha deciso di replicare di fronte alle continue critiche che il Festival di Sanremo sta ricevendo in questi giorni.

“Sono stanca di leggere tutta questa arroganza e di trovare per forza un motivo che scateni un conflitto” ha esordito Antonella su Instagram. “Si continuano a dare giudizi soltanto per farsi notare” ha proseguito la Clerici in difesa di Sanremo. “Ho soltanto voglia di un po’ di gentilezza e serenità” ha continuato. “E perché no, a volte anche un po’ di silenzio”.

Uno sfogo quasi inaspettato quello della conduttrice, stufa di leggere soltanto polemiche sul Festival di Amadeus.

