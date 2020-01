Come festeggiare l’anno del topo in base al tuo segno zodiacale

Siamo finalmente entrati nell’anno del topo. Scopri come festeggiarlo in base al tuo segno zodiacale.

Secondo il capodanno cinese, oggi entriamo ufficialmente nell’anno del topo e, più precisamente, nell’anno del topo di metallo. Ogni anno cinese è infatti determinato non solo da un segno zodiacale ma anche da un elemento così da creare una ruota che si ripropone allo stesso modo solo dopo diversi anni. Chi abita in una grande città avrà già notato come siano in atto festeggiamenti di ogni tipo che da oggi alle prossime settimane si svolgeranno tra parate porta fortuna e vendita di cibi tipici senza dimenticare, ovviamente, l’acquisto di gadgets fortunati che raffigurino il topo.

Dopo aver visto quali sono le persone che possono considerarsi del segno del topo, oggi proveremo quindi a scoprire qual è il modo migliore di trascorrere questa giornata per tutti i segni dello zodiaco.

Anno del topo, come festeggiarlo in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Uscendo con le amiche

Probabilmente non sei molto interessata ai festeggiamenti del capodanno cinese. Eppure, attirare la buona sorte è qualcosa che è bene fare tutte le volte che si può e trascorrere la giornata facendo qualcosa di bello è sicuramente un buon modo per salutare il topo, ovvero il segno zodiacale cinese dell’anno. Un’idea? Una giornata da dedicare allo shopping con le tue amiche. E visto che ci sei, prova a comprare anche qualcosa di rosso. Esattamente come avviene per il nostro Capodanno, anche per la tradizione cinese, il rosso porta fortuna ed allontana ogni male. Un bel capo di lingerie rossa potrebbe essere il tuo personale modo di festeggiare.

Toro – Preparando qualcosa di buono

Visto che stare tra i fornelli non ti dispiace e che l’atmosfera casalinga è qualcosa che hai nel sangue, potresti celebrare l’arrivo dell’anno del topo preparando qualcosa di buono. Se ti piace la cucina cinese potresti optare per dei ravioli o per dei dolcetti di riso (quelli che si mangiano anche in Giappone) che sono considerati piatti porta fortuna. In alternativa, se preferisci restare sul tradizionale, potresti optare per una buona cheese cake rossa, in modo da attirare la fortuna su di te e sulle persone con le quali deciderai di condividerla.

Gemelli – Partecipando ad una festa

Per te che ami stare tra la gente e che vivi ogni piccola novità come un’occasione, il capodanno cinese può essere un buon momento per fare qualcosa di diverso. Partecipare ad alcuni degli eventi che si organizzano nelle varie città è quindi un’ottima idea per fare nuove esperienze, conoscere gente nuova ed assaggiare piatti tipici della cultura cinese. Sarà sicuramente una giornata che vivrai con emozione e che ti porterà a scoprire nuovi usi. E chissà che non ti piaccia tanto da diventare un evento fisso nel tuo calendario.

Leggi anche -> Convivenza: l’errore da non fare mai in base al tuo segno zodiacale

Cancro – Andando a cena fuori

Quando si parla di partecipare a feste o eventi, la tua pigrizia non ti consente di fare i salti di gioia perché la confusione non è una cosa che ami e ancor meno lo è quella che sai di non poter gestire. Per questo motivo, il modo migliore di festeggiare il capodanno cinese è quello di limitarti ad una cena fuori con gli amici, magari proprio in un ristorante tipico o che proponga piatti della cultura cinese. In questo modo ti sentirai comunque partecipe senza uscire troppo dalla tua comfort zone.

Leone – Indossando un abito adatto all’occasione

Assaporare la cultura cinese è qualcosa che si può fare in mille modi diversi e, quando si tratta di te che ami così tanto stare al centro dell’attenzione, una buona scelta è quella di optare per qualcosa che ti faccia sentire bella e speciale. Perché, quindi, non indossare un abito in stile cinese? Sarà il tuo personalissimo modo di farti notare senza spersonalizzarti e con questa scusa avrai modo di fare shopping e acquistare qualcosa di diverso dal solito, magari da indossare proprio per cena.

Vergine – Comprare qualcosa da asporto

È vero, tu non sei il tipo da esperienze nuove, specie quando sai bene che sono lontane anni luce dalla tua cultura o dal tuo modo di essere. Eppure, il capodanno cinese è un evento così speciale che per una volta varrebbe la pena mettersi in gioco ed uscire dal proprio guscio per provare qualcosa di nuovo. L’ideale, per farlo, sarebbe prendere parte a qualche festa in città, magari ad una delle bellissime parate. Se non è una cosa fattibile, potresti sempre optare per sperimentare qualcosa della loro cucina. E se non te la senti di dedicargli un’intera cena, ricorda che c’è sempre l’opzione del cibo da asporto. In questo modo potrai assaggiare qualcosa di nuovo sapendo di poter ripiegare su altro senza troppi problemi. E chissà che la cucina cinese non ti conquisti al punto da volerne approfondire la conoscenza.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Se vuoi scoprire il modo giusto per festeggiare il capodanno cinese per gli altri sei segni dello zodiaco clicca su successivo.