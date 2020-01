Gravissimo incidente automobilistico per Giancarlo Magalli il conduttore si è schiantato sulla Cassia, ecco le sue condizioni, video.

Tanta paura per Giancarlo Magalli che, nella giornata di ieri, è stato vittima di un gravissimo incidente automobilistico dal quale sarebbe uscito illeso per miracolo. “Magalli è uscito dall’abitacolo da solo e non ha voluto che gli automobilisti accorsi per aiutarlo chiamassero l’ambulanza. Il conduttore indossava la cintura di sicurezza e l’air-bag ha attutito il terribile impatto che ha distrutto la sua auto”, ha scritto Il Tempo.

Ai microfoni di Dagospia, il conduttore ha dichiarato: “… è stato un miracolo, l’auto era un cartoccio. Nessuno poteva credere che da quelle lamiere qualcuno potesse uscire vivo. Giancarlo è stato miracolato, per fortuna”.