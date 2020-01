Convivenza | L’errore da non fare mai in base al tuo segno zodiacale

Convivenza | L’errore da non fare mai in base al tuo segno...

Scopri l’errore che tendi a fare più spesso quando ti trovi a vivere con altre persone.

Quando si decide di vivere con qualcun altro, che si tratti di estranei, amici o della dolce metà, le cose da prendere in considerazione sono davvero tante. Condividere gli stessi spazi vitali è infatti una responsabilità da non sottovalutare, specie se si hanno caratteri e stili di vita diversi. Per andare d’accordo è infatti indispensabile avere sempre il giusto riguardo verso le esigenze degli altri e mitigare il proprio modo di essere, evitando di mettere in campo azioni che se da soli possono avere un senso, rischiano di diventare scomode quando si divide lo stesso habitat con gli altri. Visto che le cattive abitudini a volte possono essere determinate anche dall’influenza delle stelle, oggi ci occuperemo proprio di questo aspetto.

Dopo aver visto come sono i segni zodiacali quando hanno l’influenza e qual è la paura del momento da affrontare per ogni segno dello zodiaco scopriremo quindi qual è l’errore da non fare quando si decide di vivere con qualcuno. Un aspetto che ha molto a che fare con il modo di essere e per il quale è quindi opportuno consultare anche il profilo del proprio ascendente.

Astrologia – L’errore da non fare quando vai a vivere con qualcuno

Ariete – Non rimetti a posto le tue cose

Ammettiamolo, nella vita tendi ad essere un po’ disordinata e spesso vai così di fretta da non avere il tempo per ripulire il piatto in cui mangi o per sistemare i vestiti nell’armadio. Se vivendo da sola o a casa con i tuoi questo aspetto non è mai stato importante, lo diventa moltissimo quando ti trovi a vivere con altre persone. Che si tratti di estranei o persone con le quali sei in sintonia, poco importa. Alla lunga questo tuo modo di fare ti porterebbe ad avere problemi. Molto meglio svegliarsi dieci minuti prima e rimettere sempre a posto le tue cose. Oltre a sentirti meglio quando tornerai a casa, eviterai di creare tensione e di scontrarti con gli altri.

Toro – Tendi ad usare le cose degli altri

A volte, scambi la convivenza con gli altri, come una sorta di vita in famiglia. Ciò ti porta a lasciare che gli altri usino le tue cose e a fare lo stesso con quelle altrui. Prima di agire in questo modo, però, dovresti informarti sulle esigenze di chi ti sta accanto. Ci sono infatti persone che vivono la cosa in modo diverso e che potrebbero sentirsi prevaricate dinanzi ad un simile atteggiamento. Anche se fai fatica a capire la cosa, per andare d’accordo con gli altri, il minimo che puoi fare in tal senso è stabilire delle regole o capire se ce ne sono. Superato questo momento gestirsi sarà sicuramente più semplice e ti eviterà inutili tensioni che faticheresti a gestire.

Gemelli – Ti lasci andare spesso ai tuoi sbalzi d’umore

Se in famiglia eri solita lasciarti andare ai tuoi improvvisi cambiamenti d’umore, devi renderti conto che gli altri potrebbero non essere preparati alla cosa. Onde evitare di disorientarli, faresti quindi bene a cercare di moderarti o a spiegare subito come sei fatta. Dall’esterno, infatti, le tue crisi improvvise possono risultare pesanti e se proprio sai di non poterne (o volerne) fare a meno, allora è bene spiegare tutto in anticipo. In questo modo eviterai inutili imbarazzi e non escluderai la possibilità di stringere rapporti più veri. Dopotutto basterà conoscerti un po’ per imparare ad amarti al di là del tuo stato d’animo del momento.

Cancro – Passi molto tempo a dormire

Una tua caratteristica è quella di ingannare la noia ed il tempo libero dormendo. Quando vivi con altre persone, però, quest’abitudine può portarti qualche problema. Ciò accade soprattutto se pretendi che in ogni momento si faccia piano per non svegliarti. Se condividi la stanza con qualcuno devi prendere in considerazione il fatto che non puoi monopolizzarla e che anche gli altri hanno diritto a viverla a modo loro. Allo stesso tempo, se vuoi dormire tutto il giorno devi comprendere che farlo non può e non deve condizionare la vita e la libertà degli altri. Solo così potrai sperare in una convivenza pacifica, fatta di reciproco rispetto e del tutto priva di tensioni che finirebbero con il metterti troppa ansia addosso.

Leone – Dici troppo quello che pensi

Essere dirette e sincere è sicuramente un pregio che può far piacere. Quando si vive insieme, però, è importante lasciare agli altri i propri spazi. Dare sempre un’opinione su tutto o cercare di convincere le persone con cui vivi delle tue idee, alla lunga può infatti portare a delle tensioni che sarebbe meglio evitare. Se proprio ci tieni ad essere partecipe della vita degli altri puoi farlo presente, magari rendendoti disponibile per pareri o consigli. Se non viene chiesta la tua opinione, però, limitati ad esprimerla solo se si tratta di argomenti che ti riguardano. In caso contrario è meglio lasciare un senso di privacy agli altri. Sarà un gesto sicuramente più apprezzato.

Vergine – Hai troppe regole

Una delle basi del vivere insieme ad altre persone è quella del saper condividere spazi e situazioni, rendendosi il più possibile elastici. Questa elasticità è qualcosa che ti manca e che può portarti ad avere problemi. Il tuo bisogno di regole, ti rende infatti troppo propensa ad agire in modo quasi meccanico e a stravolgere i ritmi degli altri che a differenza di te, alle volte potrebbero preferire un approccio più libero verso la vita. Essere meno rigida con te stessa e di conseguenza con gli altri ti darà modo di vivere le cose in modo più aperto e piacevole. Ciò ti porterà anche a rapportarti con gli altri in modo decisamente più semplice rispetto al tuo solito.

