Ci sono degli alimenti che non scadono e che possiamo conservare fino ad esaurimento scorte. Scopriamo insieme quali sono e come possiamo conservarli.

Vediamo 6 alimenti che dopo averli acquistati possiamo tenere a casa fino a che non li avremo consumati tutti poiché non scadono mai. Inoltre, scopriamo come conservarli al meglio.

6 alimenti che non conoscono scadenza

Chi di noi non controlla la data di scadenza dei prodotti al momento dell’acquisto? Tutte, quando ci rechiamo al supermercato capovolgiamo l’alimento che vorremmo acquistare per capire se vale la pena prenderlo in base alla sua scadenza. Ce ne sono alcuni però che possiamo comprare e tenere fino al consumo completo senza preoccuparci della scadenza.

Scopriamo tutti quegli alimenti che possiamo tenere nella nostra dispensa davvero a lungo. Riusciremo a capire inoltre come prevenire il loro deterioramento. Esiste una lista dettagliata e ben strutturata su DiLei nella quale viene citato come primo alimento il sale

Sale , questo alimento non ha scadenza, di solito ne compriamo in moderate quantità poiché il consumo non è abbondante, dura a lungo ma da oggi possiamo anche farne una scorta ed eliminarlo per un po’ dalla lista della spesa. Infatti, dati i gli usi del riso che non conosci, è possibile aggiungere al sale, in un barattolo di vetro, qualche chicco riso per evitare che si formi umidità garantendo così la giusta conservazione.

, questo alimento non ha scadenza, di solito ne compriamo in moderate quantità poiché il consumo non è abbondante, dura a lungo ma da oggi possiamo anche farne una scorta ed eliminarlo per un po’ dalla lista della spesa. Infatti, dati i gli è possibile aggiungere al sale, in un barattolo di vetro, qualche chicco riso per evitare che si formi umidità garantendo così la giusta conservazione. Bottiglie di liquori , tutte le bottiglie di liquori che saltano fuori di tanto in tanto per la presenza di ospiti a cena o che vi sono state regalate, siate certe che riuscirete a conservarle grazie all’alcol presente all’interno, questo riesce a mantenere la composizione dei liquori integra e contrasta lo sviluppo dei batteri.

, tutte le bottiglie di liquori che saltano fuori di tanto in tanto per la presenza di ospiti a cena o che vi sono state regalate, siate certe che riuscirete a conservarle grazie all’alcol presente all’interno, questo riesce a mantenere la composizione dei liquori integra e contrasta lo sviluppo dei batteri. Caffè solubile , questo è addirittura possibile congelarlo nelle apposite bustine da freezer per anni e il profumo sarà sempre lo stesso.

, questo è addirittura possibile congelarlo nelle apposite bustine da freezer per anni e il profumo sarà sempre lo stesso. Sciroppo d’acero , anche questo sciroppo, nel freezer, si manterrà davvero per sempre e sarà sempre pronto per guarnire i vostri pancake o qualsiasi tipo di dessert.

, anche questo sciroppo, nel freezer, si manterrà davvero per sempre e sarà sempre pronto per guarnire i vostri pancake o qualsiasi tipo di dessert. Riso , escluso quello integrale può tranquillamente essere conservato chiudendolo ermeticamente.

, escluso quello integrale può tranquillamente essere conservato chiudendolo ermeticamente. Miele, anche con il miele non avrete alcun problema. Può cambiare colore o consistenza ma si potrà sempre mangiare, magari, facendolo tornare al suo stato originario mettendolo a bagnomaria.

Curiosità

A distanza di 3.300 anni è stato ritrovato, nella tomba di un faraone, il miele integro. Ma non finisce qui, questo, era inoltre commestibile! Possiamo confermare quanto molti alimenti mantengono inalterata la loro composizione nel tempo e che, come nel caso del sale, si utilizzano anche come conservazione per altri cibi.

Ci eviteremo sicuramente il dispiacere di essere costrette a buttare alimenti scaduti perché ora sappiamo come conservarli e quali sono i principali di cui è possibile fare scorte.