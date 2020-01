Sanremo 2020, svelati i cachet di Amadeus e delle 10 vallette che lo affiancheranno sul palco del Teatro Ariston dal 4 all’8 febbraio.

Tutto pronto per la settantesima edizione del Festival di Sanremo che andrà in onda su Raiuno, dal 4 all’8 febbraio e che sarà anticipato da Primafestival che andrà in onda, subito dopo il Tg1, dal 27 gennaio all’8 febbraio, condotto da Ema Stokholma e da Gigi e Ross. Sul palco del Teatro Ariston, Amadeus sarà affiancato da dieci bellissime donne appartenenti a mondi diversi, ma quanto guadagnerà il conduttore e direttore artistico? Qual è il cachet riconosciuto a ciascuna valletta che affiancherà Amadeus nel corso delle cinque serate? Andiamo a scoprire tutto.

Sanremo 2020: ecco il cachet di Amadeus e delle vallette

Come fa sapere Il Giornale che anticipa quelli che dovrebbero essere i cachet di tutti i protagonisti del Festival di Sanremo 2020, Amadeus dovrebbe portare a casa una cifra tra i 500 e i 600mila euro. Una cifra importante che, però, non sarà riconosciuta alle vallette che, per stare una sera sul palco del Teatro Ariston, porteranno a casa una cifra meno considerevole.

La giornalista Rula Jebreal dovrebbe percepire un cachet tra 20 e i 25 mila euro. Diletta Leotta e Francesca Sofia Novello che parteciperanno a due serate del Festival dovrebbero percepire il doppio mentre le giornaliste del Tg1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti dovrebbero ricevere solo un rimborso spese.



Secondo quanto riporta sempre Il Giornale, inoltre, ad Antonella Clerici sarebbe stato riconosciuto un cachet di 50mila euro mentre è top secret la cifra che dovrebbe percepire Mara Venier. Resta un mistero, invece, la partecipazione di Georgina Rodriguez. Secondo alcune indiscrezioni, la compagna di Cristiano Ronaldo potrebbe non essere presente all’Ariston per il cachet non considerato “all’altezza”.

La Rai, dunque, dovrebbe spendere 18 milioni mentre l’incasso dovrebbe aggirarsi tra i 30 e i 31 milioni.