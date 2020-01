Le previsioni meteo di domani ci svelano che tempo farà lungo la giornata di venerdì 24 gennaio nelle tre principali aree della Penisola.

Una settimana iniziata sotto la pioggia e proseguitato poi con un sole brillante. Come si concluderà adesso?

Scopriamo insieme che cosa le previsioni meteo di domani hanno in serbo per noi: si tornerà a nubi e precipitazioni o il sole avrà ancora una volta la meglio? Staremo a vedere.

Previsioni meteo domani, venerdì 24 gennaio

Sembra mantenersi alquanto stabile il tempo nelle prossime ore, sebbene qua e là sarà possibile notare un lento ma costante avanzare di nubi annesse a piogge sparse, segno di un weekend che forse non si preannuncia al top.

Vediamo però ora più nel dettaglio che clima ci attende nelle prossime ore: sole o pioggia ci accompagneranno in quest’ultimo lungo giorno prima del fine settimana? Scopriamolo grazie alle previsioni meteo zona per zona di venerdì 24 gennaio, un dettagliato prospetto per non farci mai cogliere impreparate dalle bizze del tempo.

Nord

Il meteo del settentrione si presenta inizialmente soleggiato, salvo locali nebbie in Valpadana già nelle prime ore del mattino. Tra pomeriggio e sera invece aumentano le nubi e arrivano le prime piogge da ovest. Le temperature si registrano in lieve calo, con massime comprese tra i 7 e gli 11 gradi, fatta eccezione per la Liguria in cui il termometro si presenterà in ascesa.

Centro

Nuvolosi i miei del centro Italia dove arrivano anche le prime piogge, in particolare in Sardegna e, nelle ore serali, anche su Toscana e alto Lazio. Si mantengono comunque stabili le temperature, con massime che si assesteranno tra gli 11 e i 16 gradi.

Sud

Un cielo stabile e all”insegna del sole quello del meridione italiano, fatta però eccezione per nebbie o nubi basse marittime che piomberanno sulla Sicilia e sui versanti ionici. Le temperature saranno in calo sulle aree ioniche, con massime ce si registreranno tra gli 11 e i 16 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com