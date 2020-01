Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo con tutti i programmi selezionati dai canali in chiaro più seguiti per la prima serata di oggi.

Tutte pronte per una nuova serata in compagnia della nostra amica tv? Un’offerta più che variegata ci attende per rendere il nostro giovedì semplicemente impeccabile. A noi non resta che scegliere l’opzione che più si rivelerà essere nelle nostre corde, sdraiarci comodamente sul divano, impugnare il telecomando e goderci la serata.

Il palinsesto qua sotto ci farà da guida illustrandoci tutte le migliori proposte selezionate dai canali in chiaro.

Prepariamoci allora a goderci una serata top!

Stasera in tv: palinsesto giovedì 23 gennaio

Rai Uno – Don Matteo – Stagione 12 Episodio 3 – Ricordati di santificare le feste (Fiction)

Il Capitano Tommasi torna assieme a Lia e al piccolo Nino a Spoleto in occasione della Pasqua. Come conseguenza di un violento colpo in testa, Giulio crede però di esser ancora il Capitano di Spoleto e di essere fidanzato con la PM Bianca Venezia. La situazione potrebbe rivelarsi esplosiva e così Nino si troverà costretto ad assecondarlo. Un dubbio però sorge spontaneo: il matrimonio dell’ex Capitano potrebbe esser veramente in crisi.

Rai Due – American Assassin (Film)

Mitch Rapp è un venticinquenne dalla vita apparentemente normalissima. Tar le sue fortune c’è una fidanzata di cui è innamoratissimo. Tutto cambia però quando, il giorno in cui le chiede di sposarla, la ragazza rimane vittima di un attacco terroristico da parte di un gruppo di fondamentalisti islamici. Da quel momento l’unica ragione di vita per Mitch diventa la vendetta: la morte della donna che amava deve esser vendicata e così il ragazzo inizia a sottoporsi a quotidiani e duri allenamenti, impara l’arabo e trova il modo di intrufolarsi in una cellula terroristica. Uno zelo a dir poco notevole e che dunque non poteva passare inosservato: la CIA decide allora di reclutarlo per compiere missioni di alta pericolosità, dando così inizio alla sua carriera di superagente segreto. Rapp, come verrà semplicemente chiamato da quel momento, capirà allora di aver bisogno di un mentore. Il migliore sulla piazza è senza dubbio Stan Hurley, veterano della Guerra Fredda.

Rai Tre – Stati Generali (Show)

Torna Serena Dandini e mette in campo una nutrita schiera di comici pronti a mettere in scena, tra fantasia, satira politica e di costume e incursioni nella realtà, la compressa situazione del nostro Paese in questo tumultuoso passaggio tra il 2019 e il 2020.

