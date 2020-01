Ministero ritira Uova Amadori | Trovato rischio microbiologico

Ministero ritira Uova Amadori per rischio microbiologico | Tutte le informazioni sul prodotto ritirato dai supermercati e il modello di richiamo del Governo

Anche Amadori cede al rischio microbiologico, trovate nelle uova da agricoltura biologica. E’ di ieri, 22 gennaio 2020, il richiamo del Ministero della Salute apparso pubblico sul sito del Governo. Un altro richiamo per uova contaminate da rischio microbiologico, questa volta a marchio “Amadori”.

Dopo il richiamo delle uova “Verso Natura” Conad, apparso lo stesso giorno, 22 gennaio e per gli stessi motivi, anche il marchio Amadori ritira le sue uova dal mercato. Scopriamo di più nel modello di richiamo pubblicato dal Ministero della Salute

Uova “Amadori” ritirate dal Ministero della Salute | Il modello del richiamo

Come si evince dal modello di richiamo pubblicato in data 22 gennaio 2020 sul sito del Ministero della Salute, anche le uova fresche da agricoltura biologica a marchio “Amadori”, sono state ritirate dai punti vendita e dalla distribuzione nazionale. Il motivo? Richiamo cautelativo per sospetta contaminazione microbiologica. Ma scopriamo di più.

Come accennato, parliamo delle uova a marchio AMADORI, note ai consumatori con la denominazione per la vendita: UOVA FRESCHE CAT. A DA AGRICOLTURA BIOLOGICA – VARIO CALIBRO

Le uova in questione sono commercializzate dalla società: GESCO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA identificate e prodotte nello stabilimento OLIVERO CLAUDIO, con sede in via RIGRASSO, 9 – 12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN) – Piemonte.

Lo stesso produttore, Olivero Caludio, già “richiamato” dal Ministero della Salute per altri lotti contaminati di uova fresche come le stesse Olivero Claudio e le recenti “Verso Natura” uova biologiche Conad.

Il richiamo, in questo ultimo caso, riguarda un lotto di produzione specifico. Ci riferiamo al lotto numerato:5528139926. Le uova fresche Amadori, sono vendute e commercializzate in confezioni da 4 uova da agricoltura biologica, a vario calibro con data di scadenza o termine minimo di conservazione l’8 Febbraio 2020.

Il Motivo del richiamo è a SCOPO CAUTELATIVO PER SOSPETTA CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA. Il Ministero della Salute ricorda ai consumatori di non consumare il prodotto e di riportare le confezioni in loro possesso, direttamente al punto vendita dove è avvenuto l’acquisto.

