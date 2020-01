Dimissioni Luigi Di Maio | Il tweet del Movimento 5 Stelle

Dopo le dimissioni ufficiali di Luigi Di Maio da capo politico del movimento 5 Stelle, arriva il grazie su Twitter.

Dopo le dimissioni ufficiali di Luigi di Maio da capo politico del Movimento 5 stelle, arriva il grazie su Twitter, un messaggio ricco di stima e gratitudine che in pochi secondi ha fatto il giro della rete, quella stessa rete che ha portato alla nascita di un movimento che nel bene o nel male finirà sui libri di storia.

Luigi di Maio lascia lo scettro, ma non senza un monito che tuona imperioso:

“Bisogna rifondarsi, i peggiori nemici sono all’interno. Basta pugnalate alle spalle”

L’annuncio delle dimissioni è stato fatto durante la presentazione dei facilitatori a Roma.

Luigi di Maio si dimette | Il tweet di ringraziamento del Movimento 5 Stelle

Luigi di Maio si è dimesso da capo del Movimento 5 Stelle, al suo posto succede Vito Crimi e lo farà fino agli Stati Generali come spiega lo stesso Di Maio:

“Le mie funzioni passano a Vito Crimi che è il rappresentante anziano del Comitato di Garanzia, che ringrazio” e annuncia ancora: ” Agli Stati Generali discuteremo sul cosa, subito dopo gli Stati Generali passeremo al chi”. Intanto arriva il Tweet di ringraziamento del Movimento 5 Stelle:

“A Luigi di Maio va il nostro grazie. Per l’impegno profuso, per la passione, per averci sempre messo la faccia, per aver girato l’Italia in lungo e in largo in mille campagne elettorali, e per aver portato il Movimento 5 Stelle ad essere la prima forza politica in Parlamento”

Anche sulla pagina ufficiale Facebook del Movimento 5 Stelle appare il ringraziamento a Luigi di Maio le cui dimissioni sono state accompagnate e succedute da tantissime polemiche.

