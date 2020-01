Dimissioni Di Maio: dedica della fidanzata Virginia Saba via Facebook

Luigi Di Maio si dimette e da il suo addio al Movimento Cinque Stelle non prima però di aver ricevuto una dedica speciale da parte della fidanzata Virginia.

Luigi Di Maio annuncia il suo addio al Movimento Cinque Stelle, rinunciando al suo ruolo di capo politico e chiudendo una vera e propria epoca della politica Italiana.

In conferenza stampa ufficializza la sua scelta spendendo diverse parole per salutare, ringraziare, spiegare e congedarsi.

Giunge ora il momento di ricevere i saluti, ascoltare le parole altrui e recepire il feedback circa quanto fatto in questi ultimi anni che hanno senza dubbio segnato la storia politica del Paese.

In molti hanno detto la loro circa le dimissioni di Luigi Di Maio e la sua parabola politica ma forse, tra le tante parole, ve ne sono alcune che l’ex leader Cinque Stelle attendeva di sentire più delle altre.

Stiamo parlando del saluto di Virginia Saba, giornalista e sua fidanzata. La donna che in questi anni ha camminato al suo fianco compie ora con lui anche l’ultimo passo e dedica al leader del suo cuore sentite parole di stima e di fiducia.

Rileggiamo insieme il commosso messaggio di Virginia Saba a Luigi di Maio.

La dedica di Virginia Saba al fidanzato Luigi Di Maio

Attraverso il suo profilo Facebook Virginia Saba, fidanzata di Luigi di Maio, ha dedicato il suo speciale saluto al fidanzato che chiudeva la sua parabola dal leader del Movimento Cinque Stelle.

Condividendo il video integrale della conferenza stampa di Di Maio, la giornalista sottolinea l’integrità e la passione mostrata dal fidanzato, definendolo portatore di quella virtù che è “presupposto essenziale per chiunque voglia dedicarsi al bene comune”, definizione che sin dalla notte dei tempi identifica il cuore stesso della politica.

Rileggiamo allora insieme il post dedicato da Virginia Saba a Luigi Di Maio per questo particolare momento legato alle sue dimissioni come leader del Movimento Cinque Stelle.

“Infinita stima per Luigi, ed infinito amore, perché è l’uomo migliore che potessi incontrare.

Basta ascoltare ogni parola scelta ed ogni pensiero espresso in questo suo discorso per capire quanto è bello quando la politica si riempie allo stesso tempo di concretezza e virtù. Virtù, presupposto essenziale per chiunque voglia dedicarsi al bene comune.

Un in bocca al lupo al Movimento, e a tutti quei cittadini di buona volontà che sanno cosa sia anteporre l’interesse di tutti ai propri egoismi e da tempo lottano per questo.