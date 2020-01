Cibi da evitare prima di prendere l’aereo | Scopriamoli

Prima di prendere l’aereo è opportuno sapere quali sono i cibi da evitare per garantire un volo sereno e tranquillo. Scopriamo.

Quante volte vi siete chiesti, cosa non posso mangiare prima di prendere l’aereo?

La fame assale sempre quando meno te lo aspetti, soprattutto prima di viaggiare, sono tante le persone che hanno l’abitudine di mangiare snack e panini farciti, per sopperire alla fame durante il volo.

Purtroppo ci sono alcuni alimenti che si devono evitare prima di prendere l’aereo, perchè potrebbero causare un malessere durante il viaggio.

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche suggerimento per garantirvi un viaggio sereno e tranquillo.

Alimenti da evitare prima del viaggio in aereo

Ci sono alcuni cibi che devono essere evitati prima di un viaggio in aereo, non è un caso, se dopo aver volato potete soffrire di crampi allo stomaco, oppure dopo l’atterraggio avete dei fastidiosissimi mal di testa, che vi rovina almeno la prima giornata di viaggio. Ecco gli alimenti da evitare.

1- Cibi fritti

I cibi fritti e poco salutari come snack, e quelli conosciuti come cibo spazzatura , sono da evitare in quanto sono carichi di sodio e grassi saturi e di lenta digestione.

2- Bibite gassate

In volo andiamo incontro al cambio di pressione, soprattutto durante il decollo e l’atterraggio, le bevande gassate tendono a gonfiare in maniera accentuata lo stomaco e l’intestino, causando anche gas intestinali, un senso di pesantezza e di oppressione. Queste bevande inoltre possono ostacolare la digestione e poi causare fastidi durante il volo.

3- Alcool

Le bevande alcoliche sono molto consumate soprattutto dalle persone che hanno paura di volare, perchè combattono l’ansia. Ma molti non sanno che bere un pò di alcool prima del possono aumentare la sensazione di disidratazione, perchè gli effetti ad alta quota siano maggiori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: 12 eccellenti alimenti che migliorano la digestione

4- Dolciumi

I dolci farciti e molto calorici non sono del tutto da evitare, ma non bisogna esagerare prima di salire su un volo. Sia i zuccheri che i grassi non verranno smalti visto che starete seduti per diverse ore.

5- Caffè

Molti sono i viaggiatori che amano bere il caffè prima di affrontare il volo, ma diversi studi hanno dimostrato che il caffè può creare problemi allo stomaco, perchè va ad agire sul sistema nervoso, aumentando il nervosismo.

6- Pane, riso e lasagne

I carboidrati sono assolutamente da evitare prima del volo, soprattutto per un volo lungo, si è costretti a restare seduti a lungo, quindi la digestione sarà più lenta. Purtroppo troppi carboidrati vanno a trattenere più liquidi e il cibo viene digerito più lentamente. Questo può aumentare la sensazione di gonfiore e di pesantezza.

7- Frutta e verdura che causano gas

E’ preferibile evitare frutta e verdura che causano gas all’intestino, come verdure evitate i broccoli e cavolfiori, mentre le mele e le arance sono una cattiva scelta, perchè le prime producono gas mentre le arance causano l’acidità di stomaco.