Capelli | Come fare le mèches a casa in 4 step – VIDEO

Capelli | Come fare le mèches a casa in 4 step

Capelli | Come fare le mèches a casa in 4 step: l’occorrente che ti serve, la scelta del colore giusto per la tua carnagione. Scopri il segreto per risplendere – VIDEO

Desideri delle mèches per i tuoi capelli che siano bellissimi e naturali senza spendere troppi soldi? Ecco la soluzione in 4 step: come farli a casa in modo semplice

Segui i consigli riportati nel video, dalla scelta del colore ideale per la tua pelle, all’occorrente che ti servirà prima di iniziare. Insomma, tutte le informazioni per risplendere senza andare dal parrucchiere

