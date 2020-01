Vi suggeriamo un ingrediente super per rendere il vostro bucato impeccabile! Non è in grado di sostituire il normale detersivo da bucato ma riesce a garantirvi un risultato incredibile. Ecco come avere un bucato perfetto!

Siete stanche di aprire la vostra lavatrice e notare ogni volta i vostri panni senza tono, con un odore sgradevole e magari anche sbiaditi? Beh, abbiamo ciò che fa per voi! Desiderate un bucato perfetto? Ecco cosa dovete aggiungere in lavatrice.

Il prezioso consiglio per un bucato perfetto

Spesso, quando si tratta di bucato, non riusciamo mai ad ottenere i risultati sperati. A quante di noi è capitato di lavare indumenti da allenamento e, al momento di stenderli, di essere assalite da uno stato di avvilimento per il cattivo odore? Per non parlare poi delle nostre lenzuola candide e bianche come il latte, notare, dopo qualche lavaggio, una tonalità sempre più spenta, ingrigita e fare di tutto per tornare al colore vivido d’origine.

Stiamo parlando del famoso bicarbonato di sodio. Grazie alla sua componente è in grado di aumentare l’efficacia del normale detersivo. Basterà usarne pochissimo per ottenere dei risultati eccellenti. Il bicarbonato di sodio è sorprendente anche nell’uso a secco per pulire tappeti, tende, materassi, sofà. Usarlo può inoltre contrastare i parassiti: Per i tappeti basta spargerlo sopra e lasciarlo in posa per almeno 2 ore. Successivamente possiamo aspirare tutto con l’aspirapolvere.

La buona pratica per il bucato

Il bicarbonato agisce, per i panni, come deodorante, inebria i capi di un odore di pulito caratteristico eliminando definitivamente tutti i cattivi odori. Per cattivi odori intendiamo non solo il sudore ma anche il tabacco e la muffa, cruccio di molte casalinghe.

Altra peculiarità è che il bicarbonato di sodio può rendere i nostri asciugamani, i nostri capi d’abbigliamento, decisamente più morbidi. Questa azione ammorbidente si ottiene aggiungendo al bucato la stessa dose che mettereste di ammorbidente, sia nel lavaggio in lavatrice che a mano. Gli unici tessuti che non consentono l’uso del bicarbonato sono la lana e la seta.

Il bicarbonato di sodio può notevolmente evitare l’insorgere del calcare all’interno della lavatrice. Basterà un cucchiaio nella vaschetta nella quale siete solite mettere il detersivo. Per aumentare l’efficacia della funzione del bicarbonato potete metterlo nella lavatrice a vuoto una volta al mese. Utilizzate un bicchiere di bicarbonato quindi per avere l’interno dell’elettrodomestico sempre igienizzato.

Uno tra i tanti usi del bicarbonato è anche il suo potere smacchiante. Basta mescolare un cucchiaio di bicarbonato con poca acqua, giusto il tempo di ottenere una pasta densa, mettere il composto sulla macchia, lasciare agire per 15 minuti, strofinare e sciacquare.